快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星成立半導體封裝工作組 以加強與大型代工客戶合作

集微網／ 集微網

據韓媒BusinessKorea報道，三星電子已經啓動了一個半導體封裝任務小組（TF）。該團隊直接由CEO領導，旨在加強與大型代工客戶在封裝領域的合作。

圖源：BusinessKorea

報道稱，該工作組由三星電子於6月中旬成立，直接隸屬於DS業務部首蓆執行官Kyung Kye-hyun負責。

這團隊由來自DS部門測試與系統封裝（TSP）的工程師、半導體研發中心的研究人員以及該公司內存和代工部門的管理層組成。預計該團隊將提出先進的封裝解決方案，以加強與客戶的合作。Kyung的擧動表明他對先進半導體封裝技術的重眡。

如今，由於前端工藝中的電路小型化研發已達到極限，所謂的“3D 封裝”或“chiplet”技術，類似將不同小芯片並連從而使其作為單一芯片運行，在保証性能的同時大大降低成本，進而正受到業界關注。

尤其是英特爾和台積電等全球半導體巨頭正在積極投資先進的封裝。根據市場研究公司Yole Development的數據，英特爾和台積電分別佔2022年全球先進封裝投資的32%和27%。三星電子排在日月光之後，位居第四。

報道指出，英特爾在 2018 年推出了一個名為“Foveros”的 3D 封裝技術，並宣佈將該技術應用於各種新產品，例如“Lakefield”芯片。

此外，台積電最近也決定使用先進封裝技術生產其大客戶AMD的最新產品。同時，英特爾和台積電非常積極的在日本建立了一3D封裝研究中心，並從6月24日開始運營。

值得一提的是，三星電子也於 2020 年推出了 3D 曡加技術“X-Cube”。三星電子代工事業部社長Choi Si-young去年表示正在開發“3.5D 封裝”技術。目前，半導體業界對於三星電子的特別工作小組能否找到在該領域與競爭對手抗爭甚至保持領先的方法保持觀望。（校對/隱德萊希）

半導體 台積電

延伸閱讀

英特爾新製程 效能提升

蘋果為何還啃不動5G通訊晶片這塊「硬骨頭」？

老公違約帶妹開房間 知名科技女總經理怒告結果出爐

英特爾成立晶圓代工雲端聯盟 亞馬遜微軟大廠助威

相關新聞

廣東中山發布房價「限跌令」 每次降幅不得超過5%

為穩定房地產市場，大陸各地無不積極鬆綁早前推出的各項房地產調控政策，廣東中山更祭出「限跌令」，明定商品住房銷售價格一經申...

三星成立半導體封裝工作組 以加強與大型代工客戶合作

據韓媒BusinessKorea報道，三星電子已經啓動了一個半導體封裝任務小組（TF）。該團隊直接由CEO領導，旨在加強與大型代工客戶在封裝領域的合作。

三星顯示QD-OLED面板良率 已達85%

Samsung Display（三星顯示）將基於量子點(QD)的有機發光二極管(OLED)面板良率提高到了85%。 據韓媒BusinessKorea報道，三星顯示社長Choi Joo-sun日前表示，公司的大型面板部門在QD-OLED面板生產中實現了85%的良率，去年11月這一數字僅為50%。

三星電子 成立半導體封裝工作小組

為了強化與大型晶圓代工客戶在封裝領域的合作，三星電子DS部門於6月中旬成立半導體封裝工作小組(TF)，由DS部門CEO慶桂顯( Kyung Kye hyun)直接領導。

英67議員籲禁用中國監控設備海康威視、大華

中國監控設備再成英國新聞焦點，英國67名議員呼籲政府禁止在英國銷售和使用中國海康威視和大華的監控設備。這是繼中國電信巨頭...

彭博：拜登最快本周取消對陸關稅 同時啟動反補貼調查

彭博社報導，美國總統拜登最快本周宣布取消部分對華加徵的關稅，但未下最終決定，有機會延遲。他還可能啟動一項新的反補貼調查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。