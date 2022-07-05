快訊

林智堅遭爆碩士論文抄襲 中華大學回應了

傳陳建仁參選台北市長萌生退意？ 陳時中最新回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觸底反彈 6月財新中國服務業PMI回升至54.5優於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月財新中國服務業PMI回升至54.5，優於預期。路透
6月財新中國服務業PMI回升至54.5，優於預期。路透

隨著中國大陸疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放鬆，服務業生產經營開始恢復。6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）來到54.5，較5月大幅回升13.1個百分點，結束了連續三個月的收縮狀態，並升至2021年8月來最高，顯示大陸服務業已開始觸底反彈。

此前公布的6月財新中國製造業PMI回升3.6個百分點至51.7；在兩大行業PMI同時回升的帶動下，財新中國綜合PMI上升13.1個百分點至55.3，創2021年1月以來新高，反映中國大陸企業生產經營活動恢復增長。

財新中國PMI走勢與大陸國家統計局一致。大陸統計局公布的6月製造業PMI錄50.2，上升0.6個百分點，服務業PMI提高7.2個百分點至54.3，綜合PMI回升5.7個百分點至54.1。

從分項數據看，服務業供給和需求均有所回暖。6月服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，供給改善程度好於需求。受訪企業表示，隨著防疫措施放寬，經營活動得以恢復，同時客戶數量和消費量上升，支撐銷售復甦。但疫情繼續抑制整體需求，新增訂單量未見好轉。外需方面，由於疫情和旅行限制，服務業新出口訂單指數連續第六個月落入收縮區間。

儘管服務業供求出現好轉，就業情況仍未見明顯改善。企業為削減成本而減少用工，同時疫情也導致部分員工離職，導致6月服務業就業指數連續第六個月低於榮枯線，不過較前兩個月輕微上升。6月服務業積壓業務量指數仍高於臨界值，但較5月略有回落。

服務業成本漲幅放緩，銷售價格繼續小幅上升。由於原料價格下降以及壓縮用工降低了成本，6月服務業投入價格指數在擴張區間回落至兩年來最低。服務業出廠價格指數連續第二個月高於榮枯線，但漲幅較5月略有放緩。調查顯示，雖然部分企業因投入成本上揚而提高收費水平，但市況相對低迷，企業定價能力受限。

雖然服務業經營活動在6月強勁反彈，但經營預期指數僅與5月持平，仍有部分企業擔心未來疫情會繼續影響經營和客戶需求。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 大陸6月疫情已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。復工復產以及運輸物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓力依然高企，盈利仍面臨挑戰。

王喆表示， 後疫情時期修復仍是目前經濟運行的主線，但基礎尚不牢固，就業市場疲弱導致居民收入和預期惡化，是市場需求修復強度有限的直接原因。因此建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。

延伸閱讀

京城銀6月稅前虧5,400萬

合一 6月營收增114倍

6月營收其陽月增13% 羅昇月增5.4%

6月營收台表科月增17% 泰鼎月減16%

相關新聞

劉鶴與葉倫通話 美國可望取消對陸加徵關稅

美國可望本周宣布取消對中國大陸部分商品加徵的關稅。據新華社報導，5日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟...

彭博：拜登最快本周取消對陸關稅 同時啟動反補貼調查

彭博社報導，美國總統拜登最快本周宣布取消部分對華加徵的關稅，但未下最終決定，有機會延遲。他還可能啟動一項新的反補貼調查，...

觸底反彈 6月財新中國服務業PMI回升至54.5優於預期

隨著中國大陸疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放鬆，服務業生產經營開始恢復。6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業P...

劉鶴與美財政部長葉倫通話 對取消加徵關稅表示關切

據新華社報導，7月5日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻...

融合傳統與創新 陸產EDA填補RTL高速仿真空白

芯片設計中的RTL驗證以耗時最多，人力成本投入最大設計而成為最關鍵的環節之一。為了提高RTL驗證的效率，助力廠商將產品快速推向市場。瞬曜電子科技（上海）有限公司近日發佈了高速仿真器ShunSim。

中芯集成 拚科創板IPO

中芯國際旗下從事微機電系統（MEMS）和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業務的紹興中芯集成電路製造公司（簡稱中芯集成）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。