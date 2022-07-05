融合傳統與創新 陸產EDA填補RTL高速仿真空白

集微網報導 芯片設計中的RTL驗證以耗時最多，人力成本投入最大設計而成為最關鍵的環節之一。為了提高RTL驗證的效率，助力廠商將產品快速推向市場。瞬曜電子科技（上海）有限公司近日發佈了高速仿真器ShunSim。

ShunSim充分考慮了目前超大規模集成電路的設計特點與驗證難點，其定位介於Simulation、Emulation和FPGA Prototyping之間，填補了驗證技術的空白。

據介紹，ShunSim充分利用和釋放服務器的多核算力，速度可以比傳統仿真器高10-100倍；內置經大量商用案例驗證的穩健安全的仿真內核Verilator；支持Verilog、System Verilog、C++、SystemC等多款主流設計和驗證語言；具備交互式模式、Force/Release、Save/Restore等功能，靈活的波形生成功能；原生支持瞬曜EDA驗證IP系列YaoVIP，提供更易用、更高效的完整芯片功能驗證解決方案。

瞬曜EDA創始人兼CEO傅勇表示：「我們所使用的這個內核是具有20年經騐的開源仿真器，而瞬曜也為Verilator這種開源工具的發展提供了支撐。」

「瞬曜的核心技術就在於把大設計劃分成更小的設計，再讓這些小設計穩定運行在Verilator內核中。」傅勇認為這是傳統與創新的完美融合，使得瞬曜能快速推出滿足市場需要的創新產品。

ShunSim可生成優化多CPU算力的「芯電圖」。其具備強大的性能分析工具，直觀的圖形化界面；具有實時追蹤仿真性能，快速找到仿真速度瓶頸；可多維度呈現分佈式仿真性能指標及變化。

對於ShunSim與其他幾種驗證方式的區別，傅勇做了解釋：「當設計在IP Level的時候，用戶會採用Simulation，而當全部設計都完成的時候，會考慮用Emulation和FPGA Prototyping，ShunSim的引入則是在設計規模足夠大，以至於Simulation跑不動的時候。」

傅勇對ShunSim的市場定位做了形象的比喻：「傳統的仿真器是每個驗證工程師手上的小米加步槍，價值幾千萬的Emulator是所有 IC 設計公司手中的洲際導彈，ShunSim更像一個狙擊砲，會更精準地瞄準這個體量跟規模的市場，以更好的性價比為客戶帶來更多的收益。」

因為精準的產品定位和優異的產品品質，瞬曜在成立半年之初就獲得了第一個來自國內頭部企業的商業訂單。對此，傅勇表示：「驗證的核心是幫助IC廠商加速Time To Market，ShunSim即為此而生。我們非常高興瞬曜成立不到一年的時間，已經有真實的客戶部署，這對我們的技術方向是一個非常重要的認可。同時，我們後面還有大量的研發工作，我們願意和領先的IC設計團隊一起成長，在服務好客戶的同時，盡快打磨完善瞬曜特色的整體驗證方案。」

在為超大規模集成電路設計廠商提供高速仿真器ShunSim的同時，瞬曜還是國際知名開源工具Verilator的重要貢獻者和其推薦的增值服務商，可以為中小型設計廠商和高校研究所提供一個穩定的仿真平台。未來，瞬曜EDA會堅持對開源社區的承諾與初心，長期支持開源EDA的戰略性發展，積極推進與國內高校及研究所的深入合作。

瞬曜電子的主流產品聚焦在數字驗證領域並實現先進技術的點狀突破，目前已經擁有包括ShunSim在內的五大業務。展望未來，傅勇表示：「我們希望在解決卡脖子的基礎之上，最終能實現國產EDA的超越。」