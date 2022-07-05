看好黑龍江 商界投資上千億人民幣

2日在哈爾濱召開的2022中國工商聯主席高端峰會暨中國優強民營企業助推黑龍江高質量發展大會上，億元（人民幣，下同）以上項目簽約124個，投資總額1538.02億元。

中新社報導，享譽中外的「冰雪之冠」黑龍江深得商界看重，月星集團是較早來此投資的民營企業之一。月星集團董事局主席丁佐宏表示：「我們以超大型城市綜合體環球港作為載體，為黑龍江冰雪產業發展提供平台支撐。」

將黑龍江打造成為世界冰雪旅遊目的地，是大理漾濞蒼山石門關旅遊開發集團有限公司董事長吉小冬的願景。他獻策說：「黑龍江應成立國際冰雪旅遊組織，以東北亞國家為核心，輻射東北亞經濟圈，推動中國冰雪旅遊產業高質量發展。」

作為大陸全國工商聯旅遊業商會會長，吉小冬表示，應充分發揮世界旅遊經濟論壇的窗口作用，商會願意整合國際冰雪資源，支持黑龍江省「走出去、引進來」。

專題活動中，中國科學院院士陳化蘭為黑龍江生物經濟發展增籌加碼，利用生物經濟創新驅動高質量發展，這對黑龍江全方位振興具有深遠意義。

「非常看好。」修正藥業集團股份有限公司董事長修淶貴用四個字，研判黑龍江生物經濟產業發展潛力，認為具備資源、創新、產業、應用場景等優勢。

作為沿邊大省，黑龍江發展數位經濟的頂層規畫凸顯國際性。

黑龍江省工信廳黨組書記、廳長韓雪松介紹，黑龍江將建成東北亞跨境數位化合作中心，打造邊境地區數位經濟開放帶。