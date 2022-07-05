遼寧港口集團 越泰航線開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「美總開羅」輪3日靠泊大連港集裝箱碼頭裝卸作業，標誌著由達飛輪船等合營的越泰線在大連口岸正式開通運營。至此，大連口岸外貿集裝箱航線總數增至88條。

中新社報導，隨著中國大陸與東協國家貿易的日益升溫，遼寧港口集團不斷加大東南亞航線業務開發力度，結合東協國家貿易發展和地區產業需求，與船公司攜手合作開通了東南亞集裝箱新航線，該航線的開通為東北地區和東南亞國家進出口貿易提供新的物流通道選擇。

該航線未來將投入4條2500TEU（集裝箱計數）船舶，每7天一個班期。其中，進口以香蕉等冷藏貨物為主，出口則掛靠泰國林查班、越南胡志明等港口，出口貨物包括化工品、礦產、金屬製品等貨源。

當日上午，該航線首航船舶「美總開羅」輪準時靠泊大連集裝箱碼頭12號泊位，在完成香蕉等冷藏貨物卸船作業後，又裝載來自東北腹地化工品等各類貨物，計劃當晚開往越泰地區。

近年來，越南和泰國水果以其價格低、品質佳的優勢，受到中國大陸消費者的普遍歡迎。遼寧港口集團越泰線的開通運營，使各類東南亞進口水果不到15天便可抵達大連。此外，該航線的開通還將有效解決東北地區面向越泰等主要貿易區域直航艙位不足的弱點，助力東北腹地貨源穩定出運。

航線 東南亞 碼頭

延伸閱讀

土耳其終於硬起來 烏克蘭：安卡拉扣押竊穀物俄貨船

影／金門老麵包店賣香蕉？業者研發仿真香蕉酥大受歡迎

俄烏戰爭後首批 7000公噸穀物自烏克蘭港口運出

港口氯氣槽爆炸 約旦13死260傷

相關新聞

陸港「互換通」 鏈結金融衍生品

香港特首換屆和慶祝主權移交25周年活動後，中國大陸持續推進與香港的融合發展。中國人民銀行（大陸央行）4日與香港證監會、香...

中芯集成 拚科創板IPO

中芯國際旗下從事微機電系統（MEMS）和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業務的紹興中芯集成電路製造公司（簡稱中芯集成）...

比亞迪銷量 超車特斯拉

比亞迪今年上半年新能源汽車銷量為64.13萬輛，年增314%，穩坐大陸新能源汽車自有品牌龍頭地位，同時還超越特斯拉，成為...

吉利董座 收購魅族科技

吉利董事長李書福領銜投資的星紀時代，昨（4）日在杭州正式與魅族科技簽署戰略投資，完成對魅族科技79.09%股權的收購。

人行 費心鞏固香港地位

中國人民銀行（大陸央行）4日公布兩項新政，人行副行長潘功勝表示，相關措施，有助鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務的樞紐...

形容大陸是機遇之地 通用汽車擬增資

「中國是機遇之地，通用汽車的發展就是有力的證明。我們將持續探索新機遇，推動公司在中國市場的長期發展。」通用汽車中國總裁柏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。