遼寧港口集團 越泰航線開通

「美總開羅」輪3日靠泊大連港集裝箱碼頭裝卸作業，標誌著由達飛輪船等合營的越泰線在大連口岸正式開通運營。至此，大連口岸外貿集裝箱航線總數增至88條。

中新社報導，隨著中國大陸與東協國家貿易的日益升溫，遼寧港口集團不斷加大東南亞航線業務開發力度，結合東協國家貿易發展和地區產業需求，與船公司攜手合作開通了東南亞集裝箱新航線，該航線的開通為東北地區和東南亞國家進出口貿易提供新的物流通道選擇。

該航線未來將投入4條2500TEU（集裝箱計數）船舶，每7天一個班期。其中，進口以香蕉等冷藏貨物為主，出口則掛靠泰國林查班、越南胡志明等港口，出口貨物包括化工品、礦產、金屬製品等貨源。

當日上午，該航線首航船舶「美總開羅」輪準時靠泊大連集裝箱碼頭12號泊位，在完成香蕉等冷藏貨物卸船作業後，又裝載來自東北腹地化工品等各類貨物，計劃當晚開往越泰地區。

近年來，越南和泰國水果以其價格低、品質佳的優勢，受到中國大陸消費者的普遍歡迎。遼寧港口集團越泰線的開通運營，使各類東南亞進口水果不到15天便可抵達大連。此外，該航線的開通還將有效解決東北地區面向越泰等主要貿易區域直航艙位不足的弱點，助力東北腹地貨源穩定出運。