航運指數降 陸港口運輸回暖

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
航運指數揭示，大陸產業鏈供應鏈穩定向好。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）
航運指數揭示，大陸產業鏈供應鏈穩定向好。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）

在海風輕拂中，中國大陸北方大港天津港迎來了一位特殊的「客人」——「維京海」輪滾裝船。

隨著來自河北定州的660台汽車乘此輪駛向智利利爾奎港，這裡正式開通了以星南美滾裝新航線，京津冀區域的出口通道更為暢通了。

新華社報導，新冠肺炎疫情爆發後，全球海運價格波動劇烈，「一箱難求」曾困擾不少依賴海路運輸的貿易企業。

令人欣慰的是，今年以來，一項重要指數的變化顯示出中國大陸供應鏈趨穩向好的發展態勢。

6月30日，中國北方內外貿海運價格的「風向標」——天津航運指數（TSI）收於1883.11點，環比5月末微跌0.48%，較年初下跌3.39%，延續了下行走勢。其中，北方國際集裝箱運價指數（TCI）收於3073.01點，較年初下跌13.37%。

天津國際貿易與航運服務中心負責人分析，國際集裝箱運價回落是TSI下滑的主因。隨著疫情防控形勢總體向好，海運供應鏈運轉效率提高，主要航線運價均有所下調，航運指數平穩回落釋放了出口企業復工達產、港口運輸穩步「回暖」的積極信號。

沿著曲折的海岸線向南，趨於穩定的形勢在大陸另一個經濟發達區域——長三角同樣鮮明體現。

上海洋山深水港四期自動化碼頭，集裝箱泊位已滿負荷運轉，萬噸巨輪接連駛向海平線。而在200多公里外的長江揚州港，裝載30件風電葉片和173件風電裝備部件的「奧倫」號通用散雜貨船，也順流而下，駛入東海。

此前，已有兩艘通用散雜貨船由此啟航，搭載風電塔筒駛向澳洲。

上海航運交易所發布的周度統計數據顯示，7月1日，上海出口集裝箱綜合運價指數為4203.27點，比年初歷史最高位的5109.60點回落近20%。

「航運指數軌跡反映了今年以來企業所面臨的集裝箱運輸市場變化，顯示出供需矛盾正在緩和、運輸成本和效率向常態回歸。」全球捷運（上海）供應鏈科技有限公司天津大區總裁卞辰明分析說。

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