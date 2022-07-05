海南離島免稅2周年 銷售額逾900億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
海南離島免稅新政已實施兩年。圖為首屆海南國際離島免稅購物節開幕，顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。（中新社）
海南離島免稅新政已實施兩年。圖為首屆海南國際離島免稅購物節開幕，顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。（中新社）

根據海口海關消息，自2020年7月1日海南離島免稅購物新政實施至今年6月底，海關監管離島免稅購物金額906億元（人民幣，下同）、銷售件數1.25億件、購物旅客1228萬人次。

中新社報導，2020年6月《海南自由貿易港建設總體方案》發布，隨後海南離島免稅購物政策進行調整，免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元，取消單件商品8000元免稅限額規定及大部分品類單次購買數量限制，免稅商品種類由38類增至45類。

目前海南全島在營離島免稅店共有9家，離島免稅行業適度競爭的局面已經形成，免稅政策覆蓋輪渡、火車、飛機海陸空三種離島方式。

兩年來，海南離島免稅店不斷推出多種形式的促銷活動，逛免稅店成為遊客在海南旅遊的必選項目。海關介紹，海南離島免稅日均購物金額達1.24億元，較新政實施前增長257%。銷售金額前三大商品為化妝品、手表、首飾。

海南省商務廳廳長韓聖健近期表示，2021年免稅品銷售額占海南全省旅遊收入的一半，離島免稅購物成為促進海南經濟發展的新動能。據悉，為進一步擴大免稅消費規模，海口國際免稅城項目正在抓緊施工，年內開業後將成為亞洲最大的國際免稅商業綜合體。

今年初海南省政府計畫離島免稅店全年銷售額力爭達到1000億元，但第二季度受疫情影響出現較大降幅。6月28日，首屆海南國際離島免稅購物節開幕，將在半年時間舉辦超過50場營銷活動，促進離島免稅銷售快速恢復增長。

海關 疫情

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