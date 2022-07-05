民企勞動關係 展現四穩一提升

大陸全國工商聯3日發布的一份報告顯示，大陸廣大民營企業在穩企業、穩崗位中弘揚企業家精神，主動擔當作為，民營企業勞動關係展現出「四穩一提升」態勢。

中新社報導，大陸全國工商聯十二屆九次常委會議當日在黑龍江省哈爾濱市舉行，工商聯副主席魯勇發布了民營企業勞動關係報告（2021-2022）。

報告顯示，大陸廣大民營企業堅定貫徹大陸中央統籌疫情防控和經濟社會發展決策部署，在應對更趨複雜嚴峻和不確定的國際環境、新冠疫情衝擊挑戰中，直面需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，民營企業勞動關係展現出「四穩一提升」態勢。

一是穩崗位，92.5%企業預期2022年用工量增加或不變，用工總量總體穩定；二是穩待遇，2019年至2021年，企業按月足額支付工資占比均在九成以上，一線職工工資穩步增加；三是穩權益，實行標準工時制度的企業比2020年上升11.5個百分點，比2019年上升14.5個百分點；四是穩保障，2021年各險種平均參保率較2019年、2020年均有明顯提高；五是提升了落實帶薪年休假制度占比，為全部或部分職工提供帶薪年休假的企業穩中有升。

報告指出，大陸中央統籌疫情防控和經濟社會發展重大決策部署和一系列援企穩崗政策為推動民營企業勞動關係和諧穩定發揮了關鍵作用。在對政策服務的評價中，九成以上民營企業的評價都在80分以上。

報告顯示，持續複雜的國際環境和疫情的挑戰，使民營企業勞動關係領域面臨生產經營困難、用工成本增加、招工難與缺工並存、企業合規用工存有隱患等多重影響。

報告提出，各級工商聯及所屬商會、廣大民營企業要充分認識做好疫情防控是實現穩增長的先決條件，穩增長、穩經濟大盤就要保市場主體，大力推動新一輪援企穩崗政策落實落地。