形容大陸是機遇之地 通用汽車擬增資

「中國是機遇之地，通用汽車的發展就是有力的證明。我們將持續探索新機遇，推動公司在中國市場的長期發展。」通用汽車中國總裁柏歷受訪表示。

中新社報導，通用汽車與上海市浦東新區近日簽署項目投資意向協議，宣布擬增資1億美元，籌建全新的高端進口業務。通過這一業務，通用汽車將引入其最具標誌性的產品，滿足中國大陸消費者對個性化產品日益旺盛的需求。柏歷說：「通用汽車對中國經濟和汽車行業的長期發展充滿信心，這項投資將幫助我們把握高質量發展時代的新機遇，為中國消費者帶來更多元更豐富的產品與服務。」

儘管過去兩年受到疫情等因素的影響，但柏歷認為中國經濟的基本面依然強勁。他說：「在中國豪華車市場，傳統燃油車和電動車都在持續增長，特別是電動車的市場滲透率進一步提升，通用汽車高端進口業務落戶上海就是我們對中國市場信心的有力證明。」

近期，通用汽車拓展中國市場舉措不斷，包括：11個月前，位於浦東的通用汽車中國前瞻設計中心啟用，擴容後實現設計能力翻倍，將為全球市場設計未來的電動車產品；9個月前，通用汽車宣布向中國本土初創企業Momenta投資3億美元；8個月前，公司位於浦東金橋的奧特能超級工廠正式投產，為通用汽車旗下各品牌全面電氣化奠定了堅實基礎。

上海疫情期間，通用汽車通過閉環管理順利保障生產，目前已全面復工復產，庫存狀況良好。柏歷稱，樂於看到中國大陸各級政府發布的經濟刺激政策，相信這對促進消費信心、推動市場復甦具有積極的作用。5月以來，市場表現逐步回升，目前各項指標均已呈現回暖的態勢。