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海南推新政 台商從事農業生產加工將提供用地保障

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
海南白沙黎族自治縣的有機茶園。（新華社）
海南白沙黎族自治縣的有機茶園。（新華社）

大陸海南省四日召開《關於支持台灣同胞台資企業在海南省農業林業領域發展的若干措施》政策解讀記者會上透露，台胞和台資企業在海南從事農業生產、加工、經營性活動，在建設農業設施、土地流轉和經營方面均將給予用地保障。

據悉，海南省台辦聯合該省人才發展局、省發改委、省農業廳等多家單位，共同研究制定並推出該政策，是為了吸引更多台資農林類企業來海南創業，助力海南自由貿易港建設。

據香港文匯網，大陸推出「農林15條措施」，充分結合了在瓊投資台商的實際訴求，具有三大特點：一是立足解決台胞台企實際困難；二是深入落實「同等化待遇」；三是分享海南自貿港發展機遇。對於瓊台胞台企涉及的農地林地使用、融資便利、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面都提出了具體內容，具有較強的可操作性。

值得一提的是，「農林15條措施」中，對台灣同胞和台資企業在海南從事農業生產、加工、經營性活動，在建設農業設施、土地流轉和經營方面均給予用地保障。

同時，台灣同胞和台資企業可以在符合海南省和市縣國土空間規劃的前提下，按照官方統一部署，透過集體經營性建設用地出讓、出租、作價出資（入股）、聯營等方式取得土地，建設用於農產品加工、儲存、流通和銷售的加工廠、儲存倉庫、批發零售市場等，並鼓勵參與農村一二三產業融合發展等。

海南和台灣氣候條件相近，經濟互補性很強。在疫情的不利影響下，台商台胞依然對海南自貿港建設表現出極大關注，瓊台兩地貨物貿易往來保持持續增長趨勢，今年1-5月，瓊台兩地貨物進出口總額10.52億元人民幣，同比增長47.92%。

台商 疫情 人民幣

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