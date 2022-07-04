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中石化發現第二個逾兆立方米頁岩氣基地

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國石化發現第二個逾兆立方米頁岩氣資源基地。（人民網）
中國石化發現第二個逾兆立方米頁岩氣資源基地。（人民網）

中國大陸能源巨頭中國石化宣稱，在提高了一口頁岩氣井的產量後，該公司已落實一兆立方米頁岩氣資源陣地。

人民網報導，中國石化說，截至6月底，部署在重慶的新頁1井試獲日產頁岩氣53萬立方米。至此，中國石化川東南盆緣複雜構造帶「新場南—東溪—丁山—林灘場」形成整體連片，整體資源量達1.193萬億立方米。新頁1井完鑽井深5756米。

中國石化表示，這將是公司繼涪陵頁岩氣田後發現的第二個逾兆立方米頁岩氣資源陣地，將為保障中國大陸能源安全貢獻重要力量。

中國石化說，將尋求繼續在該地區的頁岩氣資源方面取得勘探突破。

據報導，中國大陸國家能源局、科技部此前印發的《十四五現代能源體系規劃》提到，目前大陸非常規天然氣勘探開發技術取得較大進步，建成一批國家級頁岩氣開發示範區，頁岩氣年產量超過200億方，支撐中國大陸成為北美之外首個實現頁岩氣規模化商業開發的國家。

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