市調機搆：甯德時代領跑今年1月-5月電動汽車電池市場

集微網消息，韓國市場調研機搆SNE Research的最新報告顯示，2022年1月-5月，全球電動汽車動力電池裝車總量達157.4 GWh，同比增加77.3%，自2020年第三季度以來，市場一直保持這種上漲趨勢。



從廠商排名上看，甯德時代以33.9%的市場份額排名第一，電池裝車總量為53.3 GWh；年增112.1%； LG Energy Solutions （LG能源解決方案）以22.6 GWh的裝車總量排名第二，年增7.9%；排名第三的是比亞迪，裝車總量為19.0 GWh，年增210.5%。其次是松下、SK On和三星SDI，裝車總量分別為16.5 GWh、10.8 GWh和6.9 GWh。

SNE Research指出，在中國電動汽車市場強勁推動下，許多中國電池製造商引領市場增長，甯德時代和比亞迪領跑市場，此外包括中創新航、訢旺達在內的大部分中國電池製造商的市場份額都在增加。另一方面，包括松下在內的日本廠商仍處於下行趨勢中，增速大多低於市場平均水平。