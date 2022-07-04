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豬價又漲 陸發改委召集協會、豬企：不得哄抬價格

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸豬價漲勢又起。新華社
大陸豬價漲勢又起。新華社

由於近期豬價上漲，大陸國家發改委價格司4日大動作召集中國畜牧業協會、肉類協會，以及牧原、溫氏、新希望等多家大型豬企，下達不得囤積居奇（惡意囤積待高價賣出）、哄抬價格等要求，並將研究保持生豬市場平穩運行的相關措施。

據每日經濟新聞報導，大陸國家發改委價格司4日召開會議，分析近期生豬市場供需和價格形勢，並通知中國畜牧業協會、肉類協會、牧原、溫氏、新希望、正邦、天邦、大北農、中糧、雙匯、雨潤、金鑼、北京二商公司等企業。

大陸國家發改委要求，上述協會、企業需提供近期生豬價格快速上漲的原因分析，後期市場價格走勢研判，上半年公司生產經營情況，以及下半年生產計劃安排，以及做好保供穩價工作的意見建議等材料。

一名與會人士表示，他代表企業發言時說，生豬價格上漲與供應減少有很大關係，一是豬周期內，企業普遍盈利偏低，二是受到高價糧和疫情、疾病影響。

他透露，發改委價格司表示，會監控生豬價格變化，對哄抬價格的企業會嚴肅處理，如有必要，會與重點供應企業分別約談。在會上，牧原股份、新希望等大型豬企承諾，將正常供應，下半年會有陸續出欄的計劃。

7月4日，大陸生豬期貨力合約觸及每公噸人民幣2萬2,755元，創今年以來新高，截至收盤，報每公噸人民幣2萬2,695元，單日內漲幅達到7.71%。

另一方面，大陸國家統計局4日公布6月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。數據顯示，2022年6月下旬與6月中旬相比，生豬（外三元）價格報每公斤人民幣18.3元，成長11.6%。

所謂外三元豬，在大陸是指由三個外來瘦肉行品種豬雜交而來的豬，具備生長速度快、瘦肉率高等優點。

豬價 人民幣 北京

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