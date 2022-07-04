延宕兩年 長城汽車進軍印度計畫破局

中國大陸長城汽車近年積極布局海外市場，於2020年宣布進軍印度的計畫，但因遲遲未獲監管部門批准，長城汽車預計斥資3億美元，收購通用汽車在印度的工廠一案，已於近日宣告破局。長城汽車指出，未來會繼續保持對印度市場的關注，並尋找新的機會。

長城汽車在1日發布聲明指出，2020年1月，長城與通用就收購印度塔里崗工廠達成協議，但直至雙方簽訂的交易期限到期，仍未獲得當地政府和相關監管部門的批准審批。

長城汽車表示，未來會繼續保持對印度市場的關注，並尋找新的機會。聲明還說，公司位於印度班加羅爾的研發中心仍保持正常營運。

通用汽車也表示，由於未能獲得監管部門的批准，公司取消將一家關閉的印度工廠出售給中國長城汽車的計劃。

據了解，長城汽車原預計以3億美元完成收購案，這是該公司擬斥資10億美元，擴大印度市場布局計劃中的一部分，但收購協議經過兩次延期，已於6月30日到期。

據路透稍早報導，由於收購案告吹，長城汽車已經擱置在印度擴大投資的計畫，並解僱了其印度業務的所有員工。