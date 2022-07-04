投資加密幣慘賠 修圖軟體業者「美圖」虧損逾13億元

近期加密貨幣持續走跌，不少投資人損失慘重，在香港上市的大陸科技公司美圖也無法幸免於難。美圖3日晚間公告稱，今年上半年，公司購買的加密貨幣已經減值虧損約4,650萬美元，約合新台幣13.85億元。

美圖公司成立於2008年10月，是大陸知名的修圖軟體公司，2016年12月15日在香港上市。

3日晚間，美圖發布公告，對上半年公司業績進行預警。公告稱，2022年上半年，美圖淨虧損可能達到人民幣2.749億元至3.499億元，較上年同期約1.377億元的淨虧損增加約99.6%至154.1%。淨虧損預期增加的主因是已購買的加密貨幣減值。

消息導致美圖4日股價重挫，收在港幣0.930元，跌幅達10.58%。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，美圖2021年3月7日公告進軍加密貨幣，並分別於當年3月7日、3月17日及4月8日先後宣布購買加密貨幣，累計購買3萬1,000單位的以太幣（ETH）及約940.89單位的比特幣（BTC），絕對價分別為5,050萬美元和4,950萬美元。

當時，美圖董事長蔡文勝曾表示，「美圖公司繼續布局區塊鏈，這次購買ETH、BTC數字貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備。總要有人第一個吃螃蟹。這應該算香港上市公司中第一家購買BTC數字貨幣的吧，也算是全球第一家上市公司把ETH以太坊作為貨幣價值儲備。」

儘管已經巨虧逾新台幣13億元，但美圖董事會仍對加密貨幣的未來持樂觀看法，表示近期以太幣和比特幣價格的波動只是暫時性的。但大陸網友評論稱，美圖上半年財報虧損暴增，就是公司不務正業的後果。