東西部科技合作項目 寧夏簽約

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2日，中國大陸東西部科技合作工作推進會在寧夏召開，136個東西部科技合作項目進行線上和線下的集中簽約，累計簽約金額近人民幣27億元。

新華社報導，其中，寧夏與北京、江蘇、上海等地開展合作，新簽約45項；內蒙古與北京、江蘇、上海等地合作，新簽約25項；貴州新簽約3項；雲南新簽約5項；西藏新簽約5項；甘肅新簽約9項；青海新簽約20項；新疆新簽約19項；新疆生產建設兵團新簽約5項。

十年來，大陸東西部科技合作呈現「體系化」「機制化」「組團式」發展，東西部科技合作引導創新要素加快向西部匯集，助力西部地區突破了一批關鍵核心技術，推動一批新技術、新產品在西部轉化應用，帶動地方特色產業向高端化邁進。

大陸科技部部長王志剛說，東西部科技合作是區域創新體系的重要組成部分，是合力推動區域創新發展的重要組織形式，是解決發展不平衡不充分問題的關鍵一招。科技部將從完善工作機制、加大科技投入、促進平台跨區域合作、拓展科技園區合作、加強創新型城市群建設等方面大力支持東西部科技合作。

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