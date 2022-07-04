長三角文創產業台商 走訪常州

中華兩岸交流協會江蘇代表處首席代表劉仲宇，率長三角文創產業相關台商一行人走訪常州市，與常州大學、常州工學院、常州科教城、博創文化藝術共創園等分別進行合作交流，並前往常州紡織服裝職業技術學院參加協辦的常台文創產業融合發展對接會。

此外，兩岸青年一起在後疫情時代，合力開拓夜間經濟，以「淹城夜市，城市煙火」為主題的兩岸青創市集活動，在常州春秋淹城此一5A景區開始營運。

對接會中，南京雲錦博物館、南京九曜教育公司等分別與常州紡院創意學院、服裝學院和人文學院簽訂校企合作協定。中華兩岸交流協會江蘇代表處兩岸科技產業處、台灣神農科技發展協會等與常州紡院簽署合作協定，共同成立常州紡院未來鄉村學院。

台商團中知名的台灣文創產業專家，也是南京雲錦博物館館長、南京雲錦研究所所長簡名偉、以「合作共贏，攜手並進，開拓兩岸文旅新局面」為題，為在場嘉賓演講。

常州紡織服裝職業技術學院院長洪霄表示，將利用學校文化創意資源，匯聚常台文創產業精英，聯手打造常台文創產業合作平台，有利於進一步鞏固兩岸合作資源和資訊，深化產教融合，為實現多方共贏提供契機。

作為對接會中的重要展示活動，常台大運河藝術作品交流展在運河五號創意街區美術館舉行，中華兩岸交流協會、相關台商及常紡院代表共同參加了作品展。

以中華兩岸交流協會江蘇代表處作為合作單位的「淹城夜市，城市煙火」兩岸青創市集活動，在江蘇常州春秋淹城此一5A景區開始營運，市集包括文創、美食、非遺、舞台表演節目等，將一直進行到暑期結束。

相關負責人表示，兩岸青年在後疫情時代重新合力開拓夜間經濟、庶民經濟，非常有意義，早期台灣名品展、美食展已後繼乏力，接下來將會是以表演、美食、文創綜合的兩岸融合市集，才能得到大陸市場的青睞。