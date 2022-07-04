大陸鐵路貨物發送量 同比增5.5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）2日披露，今年1至6月，國家鐵路貨物發送量持續保持高位運行，累計發送19.46億噸，同比增長5.5%，日均貨物發送量等多項貨運指標創造歷史紀錄。

中新社報導，大陸國鐵集團貨運部負責人表示，鐵路貨運能力供給連創歷史新高。發揮大陸鐵路「一張網」和集中統一調度指揮的優勢，統籌運用線路、機車、車輛資源，充分運用配合防疫部分客車停開釋放出的運輸能力，深入開展貨運增量大會戰攻堅戰，最大限度擴充鐵路貨運能力，暢通國民經濟大動脈，為穩住經濟大盤、助力復工達產提供充足鐵路運力。今年1至6月，國家鐵路日均裝車完成17.8萬車，同比增長5.9%，單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標屢次刷新歷史紀錄。

此外，電煤運輸保障有力。持續開展電煤保供行動，對電煤運輸需求做到「充分滿足、應裝盡裝」，用好北煤南運、西煤東運主要通道能力，加大陝西、山西、內蒙古、新疆等主產區煤炭外運力度，浩吉、唐包、瓦日鐵路煤炭運量同比分別增長49.5%、13.6%、25.6%。針對部分地區電煤供應緊張情況，先後下達15批電煤保供調度令，對13省272餘家電廠實行精準保供，解燃「煤」之急。

該負責人稱，1至6月，國家鐵路發送糧食、化肥等涉農物資8826萬噸，同比增長15.9%。高效完成援港、援滬、援吉運輸任務，採用定制專列、高鐵快運及行李車等運輸方式，將防疫、生活物資及時運抵重點城市，有效緩解了供應緊張局面。

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