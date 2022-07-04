陸院士：建可信網路防詐

「與傳統經濟相比，數位經濟更需要成為可信經濟。」2日，大陸的中國工程院院士、中國互聯網協會諮詢委員會主任鄔賀銓表示。

中新社報導，「2022西湖論劍·網絡安全大會」當日在北京、杭州同步舉行。本次大會以「構建安全可信的數字（數位）世界」為主題，共話網路安全議題。

據鄔賀銓介紹，電詐案件在當下時有發生，網路面臨著信任危機。對此，搭建可信網路框架尤為重要。他指出，與傳統經濟相比，數位經濟更需要成為可信經濟，可信經濟是以可信網路為底座，以可信數據為關鍵生產要素，構建具有安全運行發展生態的新經濟。

在他看來，數位經濟的發展需要IPv6、5G、物聯網、大數據、雲計算、區塊鏈和人工智能等新一代信息技術來賦能，也需要善於利用這些技術打造安全可信的基礎設施與應用系統。

他強調，在上述過程中，數據加密與隱私保護尤為重要。數據是生產要素，不僅要防止數據洩露也要防止數據被篡改，數據加密是一種手段。需要實時對數據進行審計與版本核對，防止因數據被惡意再加密導致資產被控或被勒索。