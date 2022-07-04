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陸氣供港 已減碳2000萬噸
根據大陸國家管網集團廣東運維中心（廣東省管網）消息，截至6月30日，大陸近十年通過國家管網海底管道累計向香港輸送天然氣近120億立方公尺，促進香港天然氣發電比率提升至50%以上，轉化電力滿足香港四分之一居民用電需求。
新華社報導，由於地域等因素限制，香港居民在大陸為港供氣前未能大規模使用天然氣。為推動香港綠色可持續發展，大陸當局將香港納入供氣統籌規畫，確定通過鋪設海底管道方式，將天然氣送至香港千家萬戶。
香港支線管道由廣東省管網負責運行管理，管道總長度近30公里。2012年12月19日建成投產，具備向香港供氣條件；2013年3月9日正式向香港供應天然氣。
供港天然氣海底管道穿越大鏟航道、龍鼓航道和銅鼓航道，每天有3000多艘船隻經過。為防止船隻在管道附近拋錨，主管部門每天安排巡護，每年巡航約700次。
「近10年來，香港支線持續為香港輸送優質天然氣清潔能源，相當於減排二氧化碳2000多萬噸。」廣東省管網黨委書記、董事長賴少川介紹，安全、平穩、高效為香港供應天然氣，對改善香港能源結構、助力香港經濟社會高質量發展作用明顯。未來，大陸國家管網將持續加強粵港油氣管網基礎設施的建設和運營管理，進一步實現天然氣互聯互通，促進保供調峰能力再提升。
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