RCEP釋紅利 廣西助農企拚外貿

「《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的生效實施，為我們帶來新機遇，市場前景更廣闊。我們在海關部門的指導和幫助下，通過業務擴容，今年將努力實現出口量比2021年翻一番（多一倍）的目標。」廣西賀州市旭和產業園發展有限公司富川分公司負責人韓普2日介紹說。

中新社報導，前述企業經營出境水果加工包裝與銷售，出口臍橙、柑橘等水果，發往越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼等東協國家。韓普說，受益於RCEP政策紅利，今年企業出口的水果更加豐富，增加了冰淇梨、棗蜜桃、櫻桃李、珍珠棗等品種，業務也不斷擴大。

今年以來，受疫情反覆、世界經濟復甦乏力等因素影響，中國大陸外貿行業持續面臨多重挑戰。為提振外貿經濟，廣西推出多項措施助企紓困，幫助企業熟悉並運用RCEP，更好享受區域開放紅利。

在廣西賀州市，為了讓當地特色農產品暢銷東南亞，賀州海關開設綠色通道，實行預約通關，支持轄區企業打造跨國跨境產業鏈、供應鏈，幫助轄區芋頭、茶葉、馬蹄罐頭等產品進入國際大循環。

賀州市昭平縣將軍峰集團董事長陳法良稱，作為重點農業龍頭企業，該集團抓住RCEP機遇，承建廣西昭平東融茶葉交易中心，著力打造昭平茶產業鏈接粵港澳大灣區、東南亞市場的前端觸角和中樞紐帶。

眼下正值東南亞熱帶水果進境中國大陸的旺季。在廣西憑祥鐵路口岸，一批批進口水果乘跨境班列運抵於此，待海關檢驗檢疫後，迅速轉運至廣州、上海、北京、鄭州、重慶等地。

廣西物華國際貿易有限公司每天約有10櫃冷鏈水果從東南亞國家進口。該企業總經理韓秋陽說，受益於RCEP政策紅利及高效便捷的鐵路運輸，一季度企業進口水果約1.8萬噸，產值達3億餘元（人民幣，下同），預計今年進口總量較往年會有所突破。

廣西是中國大陸唯一與東協陸海相連的省區，陸地邊境線長達1020公里，友誼關、東興等口岸均是中國大陸通往東協各國的便捷通道。自今年5月5日廣西邊境口岸全部恢復正常運行後，口岸工作重心從應開盡開轉移到提升通關量上。

廣西加強統籌推進疫情防控和口岸通關，創新實施甩掛貨物交接模式，提升口岸通關能力，有力促進邊境貿易回暖。廣西月度外貿進出口規模持續擴大，5月份進出口467.1億元，環比增長15.2%。