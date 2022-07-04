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中藥身分證 千種本草基因組計畫 在蓉啟動

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

千種本草基因組計畫發布會暨研究聯盟成立儀式，2日在成都中醫藥大學舉行。

中新社報導，根據規畫，成都中醫藥大學將聯合國內外主要的基因組學優勢科研團隊、農業類和中醫藥類大學及傳統醫藥相關科研單位，以中國大陸、印度、美國、日本、韓國、巴西、埃及等國家藥典收集的藥用植物物種為基礎，系統收集整理千種藥用植物資源，構建實體庫，完成1000種以上藥用植物基因組測序，讓藥用植物擁有自己的「身分證」。

中國中醫科學院名譽院長、中國工程院院士張伯禮在千種本草基因組計畫啟動儀式指出，在過去50餘年的時間裡，中醫藥的諸多研究成果主要得益於化學學科發展，其中標誌性成果即屠呦呦研究員團隊從青蒿中分離純化出具有良好抗瘧疾活性的青蒿素。而本草基因組計畫通過解讀傳統草藥的基因遺傳背景和生物學機制，將可進一步推動中醫藥現代化。

此次千種本草基因組計畫由成都中醫藥大學首席教授陳士林帶頭。2010年，陳士林研究團隊提出本草基因組計畫，針對具有重大經濟價值和典型次生代謝途徑的藥用植物進行了全基因組測序和後基因組學研究，取得了包含人參、靈芝、黃花蒿、紫蘇、菊花、黃連、丹參、卷柏、紅豆杉等一批高質量藥用植物基因組序列。

「隨著現代科學的發展，我們對中藥的認知從早期的經驗積累逐漸過渡到了應用現代科學技術對中藥進行深入的研究，但對傳統中藥植物基因資源認識的薄弱，將制約中國中藥植物資源保護、新品種選育、藥效成分的生物合成等研究。」陳士林介紹，本草基因組的實施是中醫藥現代化的必由之路，對基因功能開展研究和開發，可以建立用於次生代謝產物生物合成及其調控研究的藥用模式生物體系，通過合成生物學生產重要的天然藥物或新藥原料，利用基因組輔助育種培育中草藥優良品種。

基因 中醫 中藥

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