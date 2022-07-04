四川旅遊商品賽 三星堆再獲金獎

2022年四川特色旅遊商品大賽結果，近日正式發布；經過多輪多維度比拚，120個獎項最終「名花有主」。

德陽市在大賽中奪得2金1銀4銅的成績，其中，三星堆元素的旅遊商品表現搶眼。

本屆大賽以「文旅融合，美好生活」為主題，旨在加強品牌建設，打造四川品牌文創賽事。部分優勝作品將代表四川，參加大陸旅遊商品大賽、特色旅遊商品大賽等，並成為「天府旅遊名品」的有力競爭者。

德陽此次獲得金獎的商品是麻仔花生酥、黑芝麻酥和三星堆六大國寶無糖水晶棒棒糖，銀獎商品是三星堆元素色彩系列套裝手帳本，銅獎商品則是三星堆蜀趣三階趣味魔方、三星堆色彩系列盲盒夜光徽章、年畫絲巾、「一泡而紅」年畫自動茶具。

據了解，與往屆相比，本屆大賽的參賽商品呈現出不少創新和亮點，湧現出更多更適應廣大群眾消費的商品。比如休閒食品，從包裝和重量上更趨於小包，設計上地域文化特色更明顯。

在當前疫情的特殊環境下，方便食品參選數量比往年明顯提升。隨著新技術的引入，更好地結合了當前消費群體的需求，在原料選擇、包裝設計等方面，盡顯年輕人市場取向。