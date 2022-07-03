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生前患皮膚癌「不打算化療」 倪匡曾說：不怕死當作是解脫

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生前患皮膚癌 倪匡曾說：不怕死當作是解脫

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
著名作家倪匡過世。（新浪微博照片）
著名作家倪匡過世。（新浪微博照片）

名作家倪匡逝世，享年87歲。據倪匡生前朋友透露，倪匡生前患有皮膚癌，已在港島防癌會「賽馬會癌症康復中心」住院一段時間，身形也明顯消瘦。他離世前對朋友表明，「唔怕死」（不怕死），又形容離開人世「早日解脫」。

據星島網，倪匡在2019年時曾透露患有皮膚癌，前後看過7位醫生，但當中有3人說是癌症，4人說是濕疹，最後發現有惡性腫瘤，斷定是皮膚癌。

倪匡曾對朋友交代說，身上大大小小毛病有十幾種，折磨了他二、三十年，而皮膚病問題亦有十幾年，透露腿部的腫瘤有一巴掌這麼大，情況不樂觀。「潰爛了又發炎，醫生當作濕疹來醫，搽了一些藥膏，感覺又好了一點。」醫生曾建議倪匡接受化療，但他自覺很快與疾病同歸於盡，故不打算做手術化療。

另據香港電台「鏗鏘說」節目，30年前的倪匡受訪時曾說：「這個國家不屬於百姓，國家是屬於極權統治者的，跟百姓沒有關係。」

一些大陸網友則回應說：「倪老先生說的話都是事實，至今都無誤是因為看的清楚看的透徹。一個寫小說的人理解歷史，分析合乎邏輯且觀人於微，是個善良風趣又有智慧的人，共產黨的確不可信，傻瓜才信！」、「根本先知阿！30年前講的話今日一一應驗。」

也有網友稱，「倪匡：100多萬人上街都沒用！頂，預言好神」、「怪不得在大陸後來看不到倪匡了。凡是反共產黨者皆被封殺，凡是舔共產黨的就被奉為上賓款待」、「不是他準，而是太多人都視而不見，都認為事不關己，都認為誰管都一樣，才會有現在的香港」、「30年前已預言了今日的香港！倪匡真是一個智者！是我最尊敬的作家」

倪匡 香港

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