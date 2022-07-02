多家車企6月交付量創新高 新能源汽車市場回歸上升通道
圖源：理想汽車官網
集微網消息，多家車企6月交付量創新高，第二梯隊也有大幅增長，新能源車市回歸上升通道。據証券時報報道，整體來看，上半年新能源車的銷售走出了一個明顯的「W」型。2月受到春節季節性因素銷量下降，4月在疫情的沖擊下出現生產阻滯和市場停擺。而截至目前，大部分車企銷售已經恢復甚至超越了3月的狀態，再次回歸到快速增長的通道。
具體來看，處於造車新勢力第一梯隊的「蔚小理」中，小鵬6月交付量再一次拔得頭籌，當月交付15295台，同比增長133%；理想汽車緊隨其後，共交付13024輛理想ONE，同比增長68.9%；蔚來上半年首次回到萬台以上的交付量，共交付12961台，同比增長60.3%。原本處於第二梯隊的哪吒、零跑也在6月紛紛創下交付量新高，逐漸在第一陣營站穩腳跟。
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