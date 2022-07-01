快訊

羽球／「戴博士」揚名國際 小戴：很高興我能成為一名學者

遭陳家欽點名介入警察人事 徐國勇嗆「笑死」：人事權是我的我喬什麼

「Yes，Sir」走入歷史！香港警隊1日起改用解放軍隊列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月財新中國製造業PMI回升至51.7 為2021年6月以來最高

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國家統計局與財新網公布的6月中國製造業PMI均回升至榮枯線上方。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線6月27日景象。新華社
大陸國家統計局與財新網公布的6月中國製造業PMI均回升至榮枯線上方。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線6月27日景象。新華社

據財新網報導，隨著疫情防控形勢總體好轉，復工復產持續推進，大陸6月製造業景氣度回升，生產經營活動恢復擴張態勢。1日公布的6月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為51.7，比5月高出3.6個百分點，結束先前連續三個月的收縮趨勢，重回擴張區間，且為2021年6月以來最高。

財新中國製造業PMI走勢與大陸國家統計局前一日公布的製造業PMI一致。官方版的6月製造業PMI為50.2，較5月上升0.6個百分點，同樣重回榮枯線以上。

財新中國製造業PMI從分項數據看，6月供給大幅走強，需求亦有所改善。當月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，其中生產指數創2020年12月以來新高。調查覆蓋的三大品類產品產量均有增加，消費品類增速最為顯著。

需求方面，新訂單指數微升至榮枯線以上，反彈力度弱於供給端。受訪企業反映，大陸國內疫情好轉，客戶需求隨之增強，帶動銷售回升，但整體市況相對疲弱，疫情影響仍在，拖累整體增速。外需亦有所改善，6月新出口訂單指數為2021年8月以來首次升至擴張區間。

財新網指出，盡管製造業供需出現好轉，就業市場卻依然承壓。當月製造業就業指數較5月略為回升，但仍低於榮枯線。企業表示，用工收縮是因員工自願離職後沒有填補空缺，以及因需求相對低迷而調整了用工規模。

財新智庫高級經濟學家王喆解讀， 大陸本土疫情6月已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常。製造業供求同步改善，供給恢復更為強勢，物流和供應鏈同步恢復，就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間，成本端和收費端價格持續分化，企業盈利面臨挑戰。

王喆指出，後疫情時期修復仍是目前中國經濟運行的主線，但基礎尚不牢固。就業市場疲弱導致居民收入和預期惡化，是當前市場需求修復強度有限的直接原因，因此建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。

疫情 PMI

延伸閱讀

全球通膨和升息壓力下 南韓上月出口保持強勁成長

「阿伯抱一下」女大生實習遭熊抱強吻 男被判強制猥褻罪6月

房仲6月交易量 月減年增

台股6月重摔1982點 台積電市值縮水2.17兆元

相關新聞

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

據澳門日報報導，一批由台灣進口的芒果樣本6月29日晚間新冠病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重1...

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（30）日公布6月官方製造業PMI為50.2，時隔三個月重返50榮枯線之上，但略低於外界預期；非製造業（...

人民幣對美元 上半年貶5%

人民幣對美元今年上半年跌跌不休，人民幣在岸即期昨（6月30日）下午盤收在6.6943，累計今年上半年貶值3,213個基點...

政策拉動 二手房市復甦

今年以來，多地陸續公布房地產調控措施，在持續的穩房市政策助力下，多地二手房成交量快速恢復，尤其浙江杭州、江蘇南京等地二手...

餐飲業熱議復甦 聚焦疫後小店

疫情反覆，中國大陸餐飲業面臨艱難時刻。2022中國國際餐飲業投資與合作大會6月29日在海口舉辦，業內人士熱議餐飲業如何尋...

今年前5月 福建對台出口勁增

根據福建省商務廳6月30日通報，今年1-5月，閩台貿易額435.3億元（人民幣，下同），同比增長6%。其中對台出口249...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。