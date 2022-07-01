快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣在全球外匯儲備佔比2.88% 再創新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民幣在全球外匯儲備貨幣佔比再創新高，美元則微幅下滑 。聯合報系資料照
人民幣在全球外匯儲備貨幣佔比再創新高，美元則微幅下滑 。聯合報系資料照

據國際貨幣基金（IMF）30日發布最新數據顯示，截至今年第1季末，人民幣在全球外匯儲備中的佔比為2.88%，再創新高。分析認為，這與大陸官方積極推動人民幣國際化努力有關。

數據顯示，今年第1季，人民幣在全球外匯儲備中所佔比重為2.88%，高於去年第4季的2.79%，位居全球第五位。

美元仍是全球第一大儲備貨幣，在所有外匯儲備中所佔份額為58.88%。該數額與去年第4季持平，但較去年同期的59.4%小幅下滑。

此外，全球第二大儲備貨幣歐元在全球外匯儲備中的比例為20%，較去年第4季的20.6%和一年前的20.5%下滑；日圓在全球外匯儲備中的佔比也較去年第4季的5.5%和去年同期的5.9%下滑至5.4%。

中國人民銀行日前與國際清算銀行（BIS）簽署參加人民幣流動性安排（RMBLA）的協議。據《證券時報》報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，人行積極參與該安排的設計，加強大陸與國際金融組織、其他地區央行的合作，有助於提高大陸參與國際金融治理的能力，並提升在其中的話語權。同時，該制度安排反映出各國更加重視人民幣流動性安全問題，有助於進一步促進人民幣國際化。

人民幣 外匯 中國人民銀行

延伸閱讀

人行貨幣政策委員會例會 增穩就業穩物價表述

阿根廷央行收緊進口政策 美元匯率飆漲

人行：加大對外貿新業態跨境結算支持

經濟日報社論／俄烏戰爭膠著 「去美元化」漸成形

相關新聞

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

據澳門日報報導，一批由台灣進口的芒果樣本6月29日晚間新冠病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重1...

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（30）日公布6月官方製造業PMI為50.2，時隔三個月重返50榮枯線之上，但略低於外界預期；非製造業（...

人民幣對美元 上半年貶5%

人民幣對美元今年上半年跌跌不休，人民幣在岸即期昨（6月30日）下午盤收在6.6943，累計今年上半年貶值3,213個基點...

政策拉動 二手房市復甦

今年以來，多地陸續公布房地產調控措施，在持續的穩房市政策助力下，多地二手房成交量快速恢復，尤其浙江杭州、江蘇南京等地二手...

餐飲業熱議復甦 聚焦疫後小店

疫情反覆，中國大陸餐飲業面臨艱難時刻。2022中國國際餐飲業投資與合作大會6月29日在海口舉辦，業內人士熱議餐飲業如何尋...

今年前5月 福建對台出口勁增

根據福建省商務廳6月30日通報，今年1-5月，閩台貿易額435.3億元（人民幣，下同），同比增長6%。其中對台出口249...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。