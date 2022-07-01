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澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

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澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
澳門日前檢出一批從台灣進口的芒果新冠病毒核酸檢測呈陽性。（取自澳門日報）
澳門日前檢出一批從台灣進口的芒果新冠病毒核酸檢測呈陽性。（取自澳門日報）

澳門日報報導，一批由台灣進口的芒果樣本6月29日晚間新冠病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，沒有流入市面。

澳門市政署亦對存放該批貨品的周邊環境進行徹底消毒，將曾接觸貨物的人員資料交衛生部門調查跟進。此外，澳門市政署自6月30日起也暫緩涉事廠商相同來源產品的進口一周。

大陸海關總署6月也曾先後公告，從台灣輸往中國大陸的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，並按規定暫停接受台灣涉事相關水產品生產企業的產品申報一周。

大陸國台辦發言人馬曉光早前表示，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護大陸民眾健康安全。

澳門 海關 馬曉光

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