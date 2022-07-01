太忻一體化經濟區 台企寄厚望

台商考察團與海峽兩岸（太原）產業園項目對接座談會6月29日在山西太原舉行，作為舉山西全省之力打造的太忻一體化經濟區的組成部分，與會台商對海峽兩岸（太原）產業園的未來給予厚望。

中新社報導，在太忻一體化經濟區建設海峽兩岸（太原）產業園，是山西官方為推動晉台經濟融合發展的一項舉措。今年，將有首批項目入園。預計到2025年，園區工業總產值達100億元（人民幣，下同）以上，形成工業增加值20億元以上，帶動就業1萬人。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長羅文德表示，海峽兩岸（太原）產業園作為新園區，起點很高。產業園的建設可幫助台資企業擴大山西市場，全國台企聯將發揮橋梁紐帶作用，組織更多台胞台商關注山西、選擇山西、投資山西。

山西省太忻經濟一體化發展促進中心副主任楊俊民表示，希望廣大台商台企蒞晉考察，與太忻海峽兩岸（太原）產業園進行深度對接，實現晉台兩地在更大範圍、更深層次、更寬領域的合作共贏。

與會台商表示，海峽兩岸（太原）產業園是為台胞量身打造的發展平台。

本次項目對接座談會由山西省台灣同胞聯誼會主辦，會後，山西省台聯還將組織台商農業科技交流考察團赴山西中陽、忻州、大同等地進行考察參訪，精準對接合作項目。