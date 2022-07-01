奧迪一汽新能源汽車 長春開工

日前，中德汽車產業合作迎來又一成果。奧迪一汽新能源汽車項目正式在吉林省長春市開工，項目計畫投資額超過300億元人民幣，是中國一汽與德國大眾集團、奧迪公司深化戰略合作的重要成果。

新華社報導，據介紹，上述項目是奧迪在中國大陸首個專門生產純電動車型的生產基地，落位於長春汽車經濟技術開發區，規畫年產能15萬輛，2024年建成投產。

負責中國大陸市場的奧迪汽車股份公司管理董事會主席杜思曼表示，通過奧迪一汽新能源汽車有限公司，將PPE平台引入中國大陸，並將基於該平台打造中國大陸市場專屬的純電動車型。這將豐富奧迪在中國大陸市場的純電動車型陣容。

奧迪中國總裁溫澤岳透露，首批投產的高端純電動平台（PPE）車型將是奧迪A6 e-tron和奧迪Q6 e-tron系列的三款車型。奧迪一汽新能源汽車有限公司是奧迪在中國大陸第一家擁有多數股權的合資公司，負責該項目的實施。

奧迪公司表示，奧迪選擇新生產基地落戶長春，不僅因為長春擁有完備基礎設施，而且作為中國大陸最大汽車生產地之一，長春也是奧迪在中國大陸市場的長期合作夥伴中國一汽的總部所在地。1988年以來，一汽—大眾工廠負責奧迪在中國大陸車型生產，成熟的產業鏈將為奧迪一汽新能源汽車有限公司的扎根提供有力支撐。

截至目前，奧迪聯合中國一汽等合作夥伴已在中國大陸市場交付700多萬輛汽車。2021年，奧迪在中國大陸市場交付70萬1289輛汽車，純電動奧迪e-tron車型的銷量同比增幅達68.7%。