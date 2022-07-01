重點工業能效 拚2025年全面提升

根據大陸工業和信息化部消息，工信部、發展改革委、財政部、生態環境部、國務院國資委、市場監管總局等六部門聯合發布《工業能效提升行動計劃》，提出到2025年，重點工業行業能效全面提升，規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%。

新華社報導，推進工業能效提升，是產業提質升級、實現高質量發展的內在要求，是降低工業領域碳排放、實現碳達峰碳中和目標的主要途徑，也是培育形成綠色低碳發展的新動能、促進工業經濟增長的重要舉措。

近年來，大陸工業能效水平不斷提升，規模以上工業單位增加值能耗大幅下降。十四五時期，要支撐製造業比重保持基本穩定，用能需求將剛性增長，重點行業領域進一步提高能源利用效率，推動優化能源資源配置至關重要。

行動計劃明確主要目標，提出到2025年，重點工業行業能效全面提升，數據中心等重點領域能效明顯提升，綠色低碳能源利用比例顯著提高，節能提效工藝技術裝備廣泛應用，標準、服務和監管體系逐步完善，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業重點產品能效達到國際先進水平，規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%。

同時，結合產業發展實際提出一系列具體目標，如到2025年，新增高效節能電機佔比達到70%以上，新建大型、超大型數據中心電能利用效率（PUE）優於1.3等。

行動計劃提出大力提升重點行業領域能效，持續提升用能設備系統能效，統籌提升企業園區綜合能效，有序推進工業用能低碳轉型，積極推動數位能效提檔升級，持續夯實節能提效產業基礎，加快完善節能提效體制機制等7個方面任務。