長三角台商 深入泰興考察

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。

台商代表團表示，過去台商因為上海、蘇州地緣關係，活躍在蘇南一帶如昆山等地，或是各地省會城市，但江浙地區其實很多中小型城市發展的非常好，應該多來走走看看深入交流，有利於後疫情時代打開新局面。

台商代表團指出，位於長江北岸的泰興經濟開發區，就具有優越的區位優勢、交通優勢、平台優勢、資源優勢。交流協會將向成員企業推介泰興，為泰興與台灣企業、協會搭建溝通交流平台，積極尋找投資合作的切入點。

台商代表團成員、凌華科技中國市場開發總經理陳德揚表示，透過這次活動增進了對泰興以及泰興經濟開發區的瞭解，希望能繼續加強交流，共尋發展商機，實現多方受益、互惠共贏。

江蘇省泰興市副市長朱為祥表示，泰興經濟開發區高度重視對台交流，搭建一系列平台，為台灣企業到大陸投資創業提供機會和便利。今後將繼續提供優質服務，創造良好發展環境。希望雙方發揮各自優勢，深化合作，取得更大成果。

台商代表團一行，參觀了泰興市文化博覽中心、當地台資龍頭泰州聯成塑膠工業有限公司、泰興市港口集團濱江通用碼頭、泰興市濱江汙水處理有限公司、泰興長江生態濕地與綠色廊道等。