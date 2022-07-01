聽新聞
test
0:00 / 0:00

長三角台商 深入泰興考察

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。圖／主辦方提供
為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。圖／主辦方提供

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。

台商代表團表示，過去台商因為上海、蘇州地緣關係，活躍在蘇南一帶如昆山等地，或是各地省會城市，但江浙地區其實很多中小型城市發展的非常好，應該多來走走看看深入交流，有利於後疫情時代打開新局面。

台商代表團指出，位於長江北岸的泰興經濟開發區，就具有優越的區位優勢、交通優勢、平台優勢、資源優勢。交流協會將向成員企業推介泰興，為泰興與台灣企業、協會搭建溝通交流平台，積極尋找投資合作的切入點。

台商代表團成員、凌華科技中國市場開發總經理陳德揚表示，透過這次活動增進了對泰興以及泰興經濟開發區的瞭解，希望能繼續加強交流，共尋發展商機，實現多方受益、互惠共贏。

江蘇省泰興市副市長朱為祥表示，泰興經濟開發區高度重視對台交流，搭建一系列平台，為台灣企業到大陸投資創業提供機會和便利。今後將繼續提供優質服務，創造良好發展環境。希望雙方發揮各自優勢，深化合作，取得更大成果。

台商代表團一行，參觀了泰興市文化博覽中心、當地台資龍頭泰州聯成塑膠工業有限公司、泰興市港口集團濱江通用碼頭、泰興市濱江汙水處理有限公司、泰興長江生態濕地與綠色廊道等。

台商 開發區

延伸閱讀

地方財政緊張 廣東、浙江、江蘇公務員減薪 河南機場欠租

上海入境檢疫 30日起由14+7改為改7+3

大陸地方公務員爆減薪潮

上海6月30日起「微解封」 入境檢疫由14+7改為7+3

相關新聞

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（30）日公布6月官方製造業PMI為50.2，時隔三個月重返50榮枯線之上，但略低於外界預期；非製造業（...

人民幣對美元 上半年貶5%

人民幣對美元今年上半年跌跌不休，人民幣在岸即期昨（6月30日）下午盤收在6.6943，累計今年上半年貶值3,213個基點...

政策拉動 二手房市復甦

今年以來，多地陸續公布房地產調控措施，在持續的穩房市政策助力下，多地二手房成交量快速恢復，尤其浙江杭州、江蘇南京等地二手...

餐飲業熱議復甦 聚焦疫後小店

疫情反覆，中國大陸餐飲業面臨艱難時刻。2022中國國際餐飲業投資與合作大會6月29日在海口舉辦，業內人士熱議餐飲業如何尋...

今年前5月 福建對台出口勁增

根據福建省商務廳6月30日通報，今年1-5月，閩台貿易額435.3億元（人民幣，下同），同比增長6%。其中對台出口249...

長三角台商 深入泰興考察

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。