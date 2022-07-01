餐飲業熱議復甦 聚焦疫後小店

疫情反覆，中國大陸餐飲業面臨艱難時刻。2022中國國際餐飲業投資與合作大會6月29日在海口舉辦，業內人士熱議餐飲業如何尋找新增量，加快行業復甦步伐。

中新社報導，根據大陸國家統計局公布的數據顯示，今年前5個月，大陸全國餐飲收入1兆6274億元人民幣，同比下降8.5%，其中5月當月餐飲收入同比下降21.1%。為促進餐飲業恢復發展，官方發布一系列助企紓困措施，如在稅費、房租、社會保險等方面落實費用減免，拓寬企業融資管道等。

「銷售和利潤率復甦腳步緩慢。」江蘇省徐州市餐飲與酒店行業商會會長、江蘇海天餐飲集團董事長秦雷說，疫情反覆致使民眾的餐飲消費受到抑制，企業要通過節流減少不必要開支，全力維持現金流。

當前餐飲業危機除疫情封控外，還有一系列深層次原因。會上發布的一份行業發展報告指出，餐飲企業目前普遍面臨房租成本上漲、工人工資上漲、燃氣水電費上漲、原材料調料成本上漲等挑戰，加上社保基數過高、外賣抽成比重較高等因素，讓經營者難以為繼。

該報告呼籲，餐飲業要有更寬鬆的、系統性的政策支持，政策中不僅要考慮水、電、氣等企業剛性支出問題，甚至要考慮到餐飲外賣企業服務費標準、夜市臨時停車、臨街餐飲企業外擺等細節。

海南省酒店與餐飲行業協會會長符史欽說，近期政府發放消費券對餐飲業復甦產生較大拉動作用，餐飲企業也要做精做專，向日常消費方向轉變。

世界中餐業聯合會會長邢穎說，疫情改變了人們的消費方式，餐飲業將迎來店舖小型化、投資輕量化、裝修簡約化、產品特色化的小店時代，同時距離消費者更近、消費頻率更高、消費人群更穩定的社區餐飲將逆勢興起。他還認為，後疫情時代以預做菜產業鏈為代表，餐飲食品化、零售化的時代正在到來。

民以食為天。業內人士認為，餐飲業是永不落幕的產業，疫後還將隨著大陸經濟增長持續壯大。南京金陵酒店管理有限公司總裁李成勇提出，餐飲企業要抓住新出現的經濟業態，如主題化社交、營地野炊等體驗經濟的機遇，以客戶為中心，加強互動性的數位化宣傳推廣。