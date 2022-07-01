營商環境優化 外企堅定投資決心

中國貿促會發言人、貿易投資促進部部長馮耀祥6月29日表示，從中國貿促會近期調研情況看，中國大陸持續優化營商環境，提升了外資企業對大陸市場的信心，也堅定了外資企業擴大在華投資的決心。

新華社報導，馮耀祥在當天中國貿促會舉行的例行記者會上說，不少接受調研的外資企業表示，儘管疫情帶來一定衝擊，但大陸消費市場發展長期向好的趨勢沒有改變，消費數位化、品質化、個性化、多元化、品牌化升級的趨勢明顯。企業將加大創新投入，不斷適合大陸市場需求。近期中國歐盟商會、中國英國商會等國外機構也對中國大陸市場給出了積極評價。以上這些情況都表明，外資企業對大陸市場的未來和大陸經濟的持續健康發展充滿信心。

3月以來，大陸疫情多點頻發，一度讓包括部分外資企業在內的市場主體生產經營受到衝擊。當前，在一系列穩增長政策舉措支持下，在大陸外資企業正逐步復工復產。馮耀祥說，中國貿促會設立服務外資企業工作專班以來，受到廣大外資企業和在華外國商協會歡迎。外資企業近期訴求集中在盼望儘快實現全面復工達產、更好享受助企紓困政策、進一步優化市場競爭環境等。

馮耀祥表示，針對外資企業訴求，中國貿促會加強與有關方面溝通協調，會同有關部門積極研究推動解決企業反映的問題。目前在華外資企業關於交通物流、外籍人員簽證、核酸檢測、進口貨物靜置期等方面的不少訴求得到快速有效解決。接下來，將不斷加大服務外資企業工作力度，助力外資企業更好在華經營發展。