西安—聖彼得堡 全貨運航線啟航

29日，一架搭載高附加值產品的全貨運飛機從西安咸陽國際機場啟航，飛往俄羅斯聖彼得堡。該航線的開通將進一步拓寬中國大陸中西部地區與俄羅斯的經貿往來，增強西安國際航空樞紐的輻射能力。

中新社報導，該航線由俄羅斯葉羅費航空公司執飛，機型為B757—200F，全年預計可帶動航空貨運吞吐量約4000噸，其中，陝西本地出口貨物佔比80%以上。

西安—聖彼得堡全貨運航線主要服務中興通訊、華為科技等先進製造企業，出口貨物包括手機產品、積體電路、5G設備等高附加值貨物和部分跨境電商產品，回程搭載貨物主要為機電設備、生活用品、電子產品、奢侈品等俄羅斯優勢出口產品。

同時，該航線70%以上的電子產品等高附加值貨物可通過陝西西咸空港綜合保稅區報關清關，年貢獻貨值3億元人民幣以上。便捷、高效的空運進出口業務通關服務，將助力陝西本土企業加速融入國際市場，不斷向全球價值鏈高端躍升。

據介紹，西安—聖彼得堡全貨運航線的開通，不但豐富了陝西與俄羅斯的貨運往來通道，有助於陝西省本土先進製造企業進一步開拓俄羅斯市場，提升陝西省外向型經濟發展，還將進一步提升西安咸陽國際機場的樞紐地位，有利於搭建以西安為中心的「絲路貫通、歐美直達、五洲相連」國際航線網路。

未來，西咸新區空港新城將以打造空港型國家物流樞紐為目標，加快機場三期建設，用好第五航權，繼續織密航線網絡，著力構建向西開放的國際航空樞紐，成為陝西對外開放新重鎮。