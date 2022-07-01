阿里雲推「能耗寶」 助客戶碳管理

阿里巴巴集團的數位技術與智能主要業務阿里雲，宣布推出「能耗寶」永續發展平台，助全球客戶測量、分析及管理其商業活動及產品的碳排放。這項SaaS服務也將提供實用的洞察及節能建議，幫助客戶加速永續發展轉型進程。

這一舉措與阿里巴巴去年公布的碳中和承諾目標一致。阿里巴巴開創性地提出碳排放「範圍3+」的概念，並承諾與客户及業務夥伴分享節能增效的技術，攜手減少碳足跡。

阿里雲智能產品解決方案與大網站事業部負責人陳麗娟表示，開發「能耗寶」的初衷是希望協助企業採用先進技術及簡單易用的解決方案以實現碳中和目標。「我們希望這項成熟的創新技術，可為全球客戶邁向零碳目標提供具價值的行動建議，協助客戶制定明確的永續發展實踐舉措。」

「能耗寶」可協助客戶將企業和產品層面的碳核算及報告過程自動化，並獲取有關永續發展影響的即時數據，以支持客戶更好地進行決策。透過「能耗寶」，客戶可基於PAS 2060及 ISO 14064碳中和標準掌握其日常商業活動及產品全生命週期的碳排放來源。

「能耗寶」預建的計算模型充分運用公共的碳排放數據集及其自研數據集，協助客戶量化碳足跡。同時，透過控制台及線上報告的可視化，「能耗寶」可直觀展現即時碳排放模式和客户在永續發展方面的最新進展。

此外，借助阿里雲上的深度學習人工智慧模型，該解決方案可提供有關能源效率和碳排放預測的數據分析。

為協助客戶最大限度地降低對環境的總體影響，「能耗寶」也提供可操作的碳排放優化管理計劃及建議，而這些建議會平衡發展業務與減輕環境影響的考慮。這些建議包括增加使用清潔能源，減少高峰時段不必要的耗電量以及優化從材料採購到產品運輸的供應鏈流程。