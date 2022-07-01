促進文旅消費 陸下半年助企惠民

中國大陸文化和旅遊部產業發展司副司長馬力6月29日透露，文旅部將在下半年策劃實施促進文化和旅遊消費行動計畫，並在7月開展以「助企紓困促發展」為主題的文化和旅遊企業服務月活動。

中新社報導，大陸文旅部當天在線舉行2022年第二季度例行記者會。馬力表示，下半年文旅部將策劃實施的促進文化和旅遊消費行動計畫主要包括以下內容：

一是會同中國銀聯持續實施「百城百區」文化和旅遊消費助企惠民行動計畫，對納入計畫支持範圍的文化和旅遊小微企業銀聯二維碼交易產生的手續費，按照一定比例予以返還；鼓勵示範及試點城市、集聚區與中國銀聯共同舉辦文化和旅遊消費促進活動，目前西安、長沙、青島、佛山、寧波、麗江等地已開展首批「百城百區」消費券惠民活動，涵蓋景區樂園、周邊餐飲、圖書文創、酒店商店等多個消費場景。

二是協調有關平台企業，以其自身營銷計畫、與地方政府合作項目為基礎，實施專項促消費活動，進一步降低企業經營成本、激發市場主體活力，創新營銷模式和惠民方式，滿足居民消費需求。

三是抓住暑期消費旺季，指導有關機構發布夜間文化和旅遊消費地圖，集成信息導覽、宣傳導流、消費導引等功能，加強對集聚區的線上線下營銷推廣，著力發展夜間文化和旅遊經濟。

四是引導相關金融機構在文化和旅遊領域推出特惠商戶折扣等措施，進一步推動助企惠民。

在紓困促發展方面，文旅部開展金融精準對接服務，進一步深化政銀企合作機制，推動設立文化和旅遊企業「白名單」。同時組織實施文化和旅遊消費促進計畫，深入開展大陸國內旅遊宣傳推廣活動，並進一步發揮重點節慶會展的帶動作用。支持文化和旅遊行業創新發展，推動微旅遊、露營遊、線上演播等新業態、新模式加速發展，大力培育文化和旅遊領域創新型市場主體，提升行業數位化水平，催生新發展動能。