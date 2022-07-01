今年前5月 福建對台出口勁增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
福建今年前5月，對台灣出口強勁增長。圖為福建自由貿易試驗區福州青州集裝箱碼頭，大型機械在吊裝集裝箱。（新華社）
福建今年前5月，對台灣出口強勁增長。圖為福建自由貿易試驗區福州青州集裝箱碼頭，大型機械在吊裝集裝箱。（新華社）

根據福建省商務廳6月30日通報，今年1-5月，閩台貿易額435.3億元（人民幣，下同），同比增長6%。其中對台出口249.1億元，同比增長達28.9%。

中新社報導，從具體數據可見，三大因素導致福建對台灣出口強勁增長。其一，貿易新模式新業態提速拉動，對台轉口貿易、跨境電商、海運快件等快速發展，成為推動福建對台出口高速增長新引擎。

莆田八方物流與台灣最大鋼鐵企業——台灣中鋼合作，實現台灣企業進口鐵礦石保稅中轉業務常態化，躍居對台出口第一大企業。福州（含平潭）、廈門、泉州、漳州、莆田、龍岩等6個城市獲批設立跨境電商綜試區，27家跨境電商企業在平潭註册備案開展業務，平潭對台跨境電商直購出口貨值同比增長79%，佔全省80%。

其二是市場需求影響直接帶動。疫情時代在線經濟和生活方式興起，全球對電子產品需求大幅增加，台灣優勢產業半導體一枝獨秀，有效帶動福建機電產品對台出口48億，同比增長20%。油電燃氣業因國際原油價格上漲導致產品價格上揚，帶動礦產品對台出口20.1億元，同比增長112.3%；帶動鋼鐵及其製品出口9.9億元，同比增長36.5%。

其三是對台貨運樞紐強力促動。福建加快構建直航台灣本島的貨滾航線、集裝箱班輪航線、不定期散雜貨運輸航線等兩岸物流黃金通道。平潭依託台北快輪、華航3、魯豐等貨輪實現與台灣北、中、南部港口貨運直航全覆蓋，福州江陰港開闢了省內外港口對台物流新通道，廈門建設金門、高雄海外倉並實現航線常態化運營。

專家分析，福建對台貨運航線多，耗時少，運費低，除為福建貨物出口台灣提供便利外，也吸引上海、廣東、浙江等地貨物從福建省口岸出口到台灣。

福建 航線 電商

延伸閱讀

不只航母福建艦 美媒：中國另4種船對美軍威脅也大

為習握緊「刀把子」? 王小洪打破任命慣例、登公安一哥

福州數位園區 10項目43億人民幣進駐投資

陸：美軍偵察機抵近長江口 偵察新下水福建艦

相關新聞

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（30）日公布6月官方製造業PMI為50.2，時隔三個月重返50榮枯線之上，但略低於外界預期；非製造業（...

人民幣對美元 上半年貶5%

人民幣對美元今年上半年跌跌不休，人民幣在岸即期昨（6月30日）下午盤收在6.6943，累計今年上半年貶值3,213個基點...

政策拉動 二手房市復甦

今年以來，多地陸續公布房地產調控措施，在持續的穩房市政策助力下，多地二手房成交量快速恢復，尤其浙江杭州、江蘇南京等地二手...

餐飲業熱議復甦 聚焦疫後小店

疫情反覆，中國大陸餐飲業面臨艱難時刻。2022中國國際餐飲業投資與合作大會6月29日在海口舉辦，業內人士熱議餐飲業如何尋...

今年前5月 福建對台出口勁增

根據福建省商務廳6月30日通報，今年1-5月，閩台貿易額435.3億元（人民幣，下同），同比增長6%。其中對台出口249...

長三角台商 深入泰興考察

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。