今年前5月 福建對台出口勁增

根據福建省商務廳6月30日通報，今年1-5月，閩台貿易額435.3億元（人民幣，下同），同比增長6%。其中對台出口249.1億元，同比增長達28.9%。

中新社報導，從具體數據可見，三大因素導致福建對台灣出口強勁增長。其一，貿易新模式新業態提速拉動，對台轉口貿易、跨境電商、海運快件等快速發展，成為推動福建對台出口高速增長新引擎。

莆田八方物流與台灣最大鋼鐵企業——台灣中鋼合作，實現台灣企業進口鐵礦石保稅中轉業務常態化，躍居對台出口第一大企業。福州（含平潭）、廈門、泉州、漳州、莆田、龍岩等6個城市獲批設立跨境電商綜試區，27家跨境電商企業在平潭註册備案開展業務，平潭對台跨境電商直購出口貨值同比增長79%，佔全省80%。

其二是市場需求影響直接帶動。疫情時代在線經濟和生活方式興起，全球對電子產品需求大幅增加，台灣優勢產業半導體一枝獨秀，有效帶動福建機電產品對台出口48億，同比增長20%。油電燃氣業因國際原油價格上漲導致產品價格上揚，帶動礦產品對台出口20.1億元，同比增長112.3%；帶動鋼鐵及其製品出口9.9億元，同比增長36.5%。

其三是對台貨運樞紐強力促動。福建加快構建直航台灣本島的貨滾航線、集裝箱班輪航線、不定期散雜貨運輸航線等兩岸物流黃金通道。平潭依託台北快輪、華航3、魯豐等貨輪實現與台灣北、中、南部港口貨運直航全覆蓋，福州江陰港開闢了省內外港口對台物流新通道，廈門建設金門、高雄海外倉並實現航線常態化運營。

專家分析，福建對台貨運航線多，耗時少，運費低，除為福建貨物出口台灣提供便利外，也吸引上海、廣東、浙江等地貨物從福建省口岸出口到台灣。