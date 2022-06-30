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陸商務部：推動陸港澳共建單一自貿區 支持大灣區建設

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸商務部新聞發言人束玨婷。（取自商務部網站）
大陸商務部新聞發言人束玨婷。（取自商務部網站）

大陸商務部新聞發言人束玨婷表示，商務部將繼續按照「一國兩制」方針和基本法，全力支持香港發展經濟、改善民生，全力支持香港更好融入大陸國家發展大局。同時將積極發揮大陸與香港經貿合作委員會作用，穩步推動大陸、香港、澳門三地共建單一自貿區，紮實推進商務領域支持粵港澳大灣區建設，堅定支持香港打造「一帶一路」功能平台，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。

束玨婷在30日下午舉行的例行記者會中表示，香港回歸25年來，大陸與香港經貿交流合作不斷深化，水平不斷提高，領域不斷拓展。兩地實現優勢互補、共同發展，香港在融入大陸國家發展大局中，成為國內大循環的重要參與者和聯通國內國際雙循環的重要促進者。

束玨婷稱，回歸25年來，大陸與香港在經貿領域積極建立並完善合作機制，推動兩地規則銜接、機制對接，通過簽署「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）及其系列協議，中國大陸對香港已全面實現貨物貿易自由化，基本實現服務貿易自由化，並在貿易投資便利化方面開展了豐富務實的合作。

1997至2021年，中國大陸與香港貿易額由507.7億美元增至3,603.3億美元，增長了6.1倍，年均增長8.5%；截至2021年底，中國大陸累計吸收香港投資逾1.4兆美元，占大陸吸收外資總量的57.6%，中國大陸對香港非金融類直接投資存量超8,000億美元，占大陸對外非金融類直接投資的53.2%。

束玨婷指出，與此同時，中國大陸積極推動高質量建設粵港澳大灣區，實施商務領域支持大灣區建設的系列政策措施。大力支持香港參與共建「一帶一路」，融入大陸國家發展大局。2013年以來，香港與中國大陸企業連續七年攜手共同赴「一帶一路」國家開展投資洽談，吸引超過1,000家當地企業參與，促成70多項投資合作意向。

此外，商務部會同有關部門不斷完善對港保供機制，保證供港鮮活農產品穩定供應和質量安全，有力支持香港民生改善，維護香港社會穩定。

香港回歸 一帶一路

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