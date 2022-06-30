快訊

核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

黃珊珊吸綠票！綠營人士：民進黨「捧黃抑蔣」策略失靈

蘆洲唯一肯德基營業到今晚10時 網哭：跟童年說再見

後疫情時代打開新局 長三角台商深入江蘇泰興

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
台商代表團一行參觀了泰興市文化博覽中心。主辦方提供
台商代表團一行參觀了泰興市文化博覽中心。主辦方提供

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。

台商代表團表示，過去台商因為上海、蘇州地緣關係，活躍在蘇南一帶如昆山等地，或是各地省會城市，但江浙地區其實很多中小型城市發展的非常好，應該多來走走看看深入交流，有利於後疫情時代打開新局面。

台商代表團指出，位於長江北岸的泰興經濟開發區就具有優越的區位優勢、交通優勢、平台優勢、資源優勢。交流協會將向成員企業推介泰興，為泰興與台灣企業、協會搭建溝通交流平台，積極尋找投資合作切入點。

台商代表團內的凌華科技中國市場開發總經理陳德揚表示，透過這次活動增進了對泰興以及泰興經濟開發區的瞭解，希望能繼續加強交流，共尋發展商機，實現多方受益、互惠共贏。

江蘇省泰興市副市長朱為祥表示，泰興經濟開發區高度重視對台交流，搭建了一系列平台，為台灣企業來大陸投資創業提供機會和便利，得到了很好的反響。今後將繼續提供優質服務，創造良好發展環境。希望雙方發揮各自優勢，進一步深化合作，取得更大成果。

台商代表團一行參觀了泰興市文化博覽中心、當地台資龍頭泰州聯成塑膠工業有限公司、泰興市港口集團濱江通用碼頭、泰興市濱江汙水處理有限公司、泰興長江生態濕地與綠色廊道等。

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。主辦方提供
為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。主辦方提供
江蘇省泰興市副市長朱為祥。主辦方提供
江蘇省泰興市副市長朱為祥。主辦方提供

台商 開發區

延伸閱讀

大陸地方公務員爆減薪潮

上海6月30日起「微解封」 入境檢疫由14+7改為7+3

高雄中正體育場華麗轉身 將媲美紐約曼哈頓高架公園

中國清零政策難擋病毒 安徽疫情外溢至江蘇

相關新聞

阿里雲推出「能耗寶」碳管理解決方案

阿里巴巴集團的數字技術與智能骨幹業務阿里雲，宣布推出「能耗寶」永續發展平台，助全球客戶測量、分析及管理其商業活動及產品的...

後疫情時代打開新局 長三角台商深入江蘇泰興

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區...

自行車傳動零組件大廠 久裕興遞件申請掛牌上市

國內知名自行車傳動零組件製造商久裕興集團（4559），30日正式向台灣證券交易所遞件申請上市，預計最快今年底掛牌。法人表...

大陸6月PMI指數50.2 睽違三個月回升至臨界點以上

大陸最新公佈6月的製造業採購經理指數（PMI），顯示已經回升至50.2%，扭轉前三個月的緊縮狀態，但專家指出還是有訂單不...

大陸防疫鬆綁刺激旅遊業復甦 旅行社加班到凌晨3點

在大陸調整密接者與入境人員隔離時間到「7+3」以及取消通信行程卡的星號標誌後，大陸旅遊行業一夜復甦，許多旅行社員工天天加...

東亞減貧倡議 擴大東協合作

中國大陸28日與東協舉辦「第十六屆社會發展與減貧論壇」，會上陸方提到要跟有關國家設計實施好「東亞減貧合作倡議」二期項目，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。