後疫情時代打開新局 長三角台商深入江蘇泰興

為後疫情時代打開新局，中華兩岸交流協會江蘇代表處，會同上海台商協會科創行業工委會，日前帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。

台商代表團表示，過去台商因為上海、蘇州地緣關係，活躍在蘇南一帶如昆山等地，或是各地省會城市，但江浙地區其實很多中小型城市發展的非常好，應該多來走走看看深入交流，有利於後疫情時代打開新局面。

台商代表團指出，位於長江北岸的泰興經濟開發區就具有優越的區位優勢、交通優勢、平台優勢、資源優勢。交流協會將向成員企業推介泰興，為泰興與台灣企業、協會搭建溝通交流平台，積極尋找投資合作切入點。

台商代表團內的凌華科技中國市場開發總經理陳德揚表示，透過這次活動增進了對泰興以及泰興經濟開發區的瞭解，希望能繼續加強交流，共尋發展商機，實現多方受益、互惠共贏。

江蘇省泰興市副市長朱為祥表示，泰興經濟開發區高度重視對台交流，搭建了一系列平台，為台灣企業來大陸投資創業提供機會和便利，得到了很好的反響。今後將繼續提供優質服務，創造良好發展環境。希望雙方發揮各自優勢，進一步深化合作，取得更大成果。