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自行車傳動零組件大廠 久裕興遞件申請掛牌上市

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
自行車傳動零組件大廠，久裕興遞件申請掛牌上市。久裕興提供
自行車傳動零組件大廠，久裕興遞件申請掛牌上市。久裕興提供

國內知名自行車傳動零組件製造商久裕興集團（4559），30日正式向台灣證券交易所遞件申請上市，預計最快今年底掛牌。法人表示，第3季進入傳統旺季，加上江蘇泰州廠一期新廠完工投產，可望挹注今年營收有二位數增長。

久裕興表示，未來若順利通過證交所審查上市，將可進一步提升產能規模、增加開發技術能量並提升智慧製造、培養人才等，同時在碳權等普世價值的企業社會責任，貢獻一份心力。

總部位於台中市大雅區的久裕興，創立於民國60年，公司實收資本額6億元，主要從事自行車零件製造及銷售開發業務，董事長為陳世偉；截至今年6月27日，全體董事持股比為22.2%。

久裕興專研於自行車零組件花鼓及輪圈組製造，是台灣第一家以冷鍛技術生產鋁合金花鼓的廠商；近年來更將技術提升與電機結合，開創電動自行車傳動零組件。

其中，所生產的花鼓產品在全球的市占率約10%；公司近三年來積極拓展智慧製造生產線，以及碳纖維高端產品。

目前產品包括單速及變速鐵鋁合金花鼓、碟式花鼓、碳纖複合材質花鼓、鋁合金輪圈組、碳纖複合材質輪圈組等相關產品。

公司旗下自有品牌包括JOYTECH（自行車散珠花鼓）、NOVATEC（自行車花鼓及輪組）、FACTOR（登山車相關產品）等。

隨著大陸逐步解封，久裕興5月合併營收1.61億元，月增1.1%、年增25.2%，創76個月以來高點；累計前五月合併營收6.28億元、年增12.4%，為近五年同期新高；法人預估，今年合併營收上看18億元，較去年同期成長約15%。

久裕興去年合併營收15.74億元、年增41.2%，稅前純益0.9億，每股稅後純益1.55元。今年第1季合併營收3.07億元、年增2.3%，但因大陸封控，影響深圳廠出貨，稅後純益227.5萬元、年減36.1%，每股純益0.04元。

電動自行車 深圳 台中市

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