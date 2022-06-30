海南國際離島免稅節 開幕

6月28日，首屆海南國際離島免稅購物節在三亞國際免稅城開幕。持續半年的購物節期間，海南將舉辦超過50場營銷活動，促進離島免稅銷售快速恢復增長。

中新社報導，受疫情影響，離島免稅消費近三個月出現較大降幅。政府此前已發放多輪消費券，通過多種方式推動市場回暖，離島免稅購物節是最新舉措。

半年的購物節期間，海南省各部門、市縣政府、免稅經營主體將利用暑期、十一、雙11等重要時間節點，舉辦彩妝節、手袋節、陪你放「價」等內容豐富、主題鮮明的營銷活動。

「我們希望通過營銷活動持續性的開展，為離島免稅市場吸引更多流量。」海南省商務廳廳長韓聖健說，自海南建設自貿港以來，離島免稅行業適度競爭的局面已經形成。去年免稅品銷售額佔海南全省旅遊收入的一半，離島免稅購物成為促進海南經濟發展的新動能。

當天，第四屆中免海南離島免稅購物節同期開幕。中國旅遊集團中免股份有限公司副總經理、中免集團三亞市內免稅店有限公司執行董事高緒江介紹，購物節期間，中免旗下離島免稅店除了營造「月月有主題，季季有優惠」的消費氛圍，將同步拓展島外市場，開啟重慶、成都、長沙、西安等大陸重點客源城市的目的地推廣活動，將免稅+旅遊這一海南特色旅遊名片推向全大陸。