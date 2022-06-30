粵自貿區聯動發展 助港澳企

根據廣東省人民政府新聞辦公室28日消息，廣東在廣州、汕頭、湛江等13個地市設立廣東自貿試驗區聯動發展區。廣東省商務廳廳長張勁松指出，設立聯動發展區為廣東自貿試驗區改革創新拓展新空間，也為港澳企業北上發展帶來重大利好、重大機遇。

中新社報導，廣東自貿試驗區一直著力推進粵港澳深度合作，不斷深化拓展在科技創新、跨境金融、法律服務、專業服務等領域的合作空間，吸引大量港澳優質企業、機構和人才入駐。廣東自貿試驗區已累計設立2萬多家港澳資企業，吸引港澳資超過400億美元。

廣東13個市將在聯動發展區差異化複製推廣廣東自貿試驗區的62項改革創新經驗。「這將提高聯動發展區對港澳企業的開放水平。」張勁松認為，通過對標廣東自貿試驗區營造國際化市場化法治化的營商環境，提升政府服務水平，從而使在聯動發展區所有的投資主體，包括港澳資在內的企業享受投資更加自由、貿易更加便利的利好。

62項改革創新經驗中，專門針對粵港澳合作的開放事項就有8項，且都是在廣東自貿試驗區先行先試相當成熟、取得實效的措施。比如，允許試行香港工程建設管理模式、支持粵港澳科技創新合作、支持港澳銀行機構在聯動發展區內設立分支機構、支持粵港澳保險機構合作開發跨境醫療保險產品等政策措施。這些政策措施都有利於吸引港澳科技、建築、金融等相關行業企業入駐聯動發展區。

聯動發展區與廣東自貿試驗區的產業聯動，將為港澳企業提供更多發展機遇。張勁松認為，聯動發展區對接廣東自貿試驗區發展金融、航運物流、信息服務、科技服務、專業服務等領域的產業，港澳企業具有優勢和特長，可從中找到用武之地。

目前廣東13個市聯動發展區中，數位經濟、風電、氫能、先進製造等戰略性新興產業都有布點佈局，有的已形成一定規模。廣州市人工智能與數位經濟區、佛山三龍灣核心發展片區、惠州潼湖生態智慧區、東莞濱海新區片區等區域，都被納入各市聯動發展區範圍。