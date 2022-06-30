貴州融資對接會 協助台企紓困

「受新冠肺炎疫情影響，中小企業發展受困，在黔台資企業也不例外。」貴州省台辦主任劉睿28日表示，這次面對面坐下來，就是為台資企業紓困解難的。

中新社報導，當日，為提升金融服務、促進黔台開放型經濟融合發展，由貴州省台辦和貴州省地方金融監管局聯合舉辦的台資企業政金企融資對接會在貴陽召開。25家駐黔台資企業代表參會並暢談融資需求，貴州省內12家銀行和金融擔保公司介紹融資產品並瞭解企業訴求。

發言中，大部分台商都提到了「沒有資產的企業貸款困難」和「信用貸申請較困難」等問題。對此，中國銀行貴州省分行副行長諶忠坦言，台商遇到的融資難等問題，其實很多都是因為信息不對稱造成的，比如台商不瞭解銀行的融資產品，很多貸款也不一定需要資產抵押。

「剛才我把名單和企業需求都記了下來，回去就會抓緊落實，加強與台商對接並解決問題。」中國農業銀行貴州省分行副行長楊春雷說，這個對接會很有意義，可以更直接地瞭解台資企業的發展訴求和需要。

對於會上台資企業提出的融資信用問題，中國建設銀行貴州省分行資深副經理周安琪建議，可利用相關政策對在黔台資企業建立一個白名單，根據客戶實際需求為客戶打造量身產品，同時加強台資企業和金融機構的信息互通互暢。

2022年年初，為幫助解決台資企業及台灣個體工商戶「融資難、融資貴、融資慢」的問題，貴州省台辦和貴州省地方金融監管局對各家企業的融資需求和基本情況進行了解，並要求各市州金融辦、台辦成立政金企工作專班，推動申請中的融資項目加快進程。