中歐陸海快線 第4條開通

由中遠海運運營的中歐陸海快線海信專列，27日從義大利的里雅斯特港出發，前往斯洛維尼亞。這標誌著中遠海運中歐陸海快線在歐洲大陸的第四條通道正式開通。

新華社報導，中國大陸駐義大利大使館公使、經濟商務參贊李濱在開通儀式上說，開通這一專列有助於加強中義港口合作，促進中歐貿易往來，也會增加義大利中小企業產品對大陸出口。

中遠海運集團副總經理林戟在開通儀式上說，中歐陸海快線第四條通道的開通是中歐陸海快線服務的又一次升級，將為進一步促進中國大陸與歐洲的經貿合作交流發揮更大作用。

的里雅斯特所在的弗留利─威尼斯朱利亞大區主席馬西米利亞諾·費德里加表示，感謝中方對的里雅斯特港潛力的重視，希望各方創造更多的商業合作機會。

的里雅斯特海運碼頭總經理塞爾瓦蒂奇說，海信專列的開通是碼頭發展史上的里程碑，對這一傳統物流體系的創新和升級至關重要。

中歐陸海快線覆蓋希臘、匈牙利、捷克、斯洛伐克、奧地利、塞爾維亞、克羅埃西亞、保加利亞、羅馬尼亞、西班牙等地。