大陸首個海鐵聯運集裝箱碼頭 啟用

28日，隨著自動化雙小車岸橋穩穩吊裝集裝箱到智能導引運輸車（IGV）上，全球首創U型工藝、中國大陸首個海鐵聯運集裝箱碼頭——廣西北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭正式啟用。

中新社報導，據介紹，北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭項目按兩期分步實施，其中當天正式運營的是一期工程，2個10萬噸級集裝箱泊位，岸線總長518.5公尺，年通過能力102萬標箱。二期工程正在如火如荼進行，建設2個20萬噸級泊位，設計年通過能力160萬標箱，將於2023年投產運營。

廣西北部灣港股份有限公司自動化集裝箱碼頭建設項目部副總經理宋海濤介紹，上述項目採用全球首創的U型工藝方案及技術方案，可充分解決端部作業工藝方案能耗高、投資成本高、設備利用不均衡、裝卸點少的問題，具有高效、經濟、效率擴展性強等特點。

宋海濤表示，碼頭啟用後將依託欽州港東航道通航能力，與鐵路集裝箱中心站港口作業區無縫連接，實現海運、鐵路運輸方式之間信息交換共享，提高聯運一體化服務能力，為西部陸海新通道建設提供支撐。

北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭包含岸橋和軌道吊、IGV等三大核心設備。其中，自動化雙小車岸橋接力作業比傳統自動化單小車岸橋效率提升10%以上。自動化雙懸臂軌道吊可分別兼顧一側懸臂下人工集卡及另側懸臂下自動化車輛的自動化裝卸作業。項目還創新設計了新型車輛定位磁釘佈局方案，在大幅降低磁釘密度，進一步減少投資的前提下，將定位精度控制在20毫米內。