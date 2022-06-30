疫情趨緩 「夜經濟」點亮大陸城市

夜幕降臨，煙火升騰。位於陜西西安龍首村的紅街夜市香味四溢，來往遊客摩肩接踵，一家陜北羊蹄攤前排滿了等候的食客。

「最近生意好了許多，每天晚上可以賣200多個羊蹄。」35歲的攤主何摞來自陜西榆林，在這裡擺賣家鄉小吃已有兩年多。他說，3月中旬西安疫情好轉後，生意就慢慢恢復了。

新華社報導，大陸近期疫情防控形勢持續向好，隨著夏日來臨，西安、湖南、四川等多地「夜間經濟」正顯現活力。西北大學經濟管理學院副院長馬莉莉說，「夜經濟」激活消費潛力，對促進經濟復甦起到良性作用。

為進一步提振消費信心、激發消費需求，大陸發布支持「夜間經濟」發展的政策措施，進一步發揮「夜間經濟」在擴大內需、促進消費、增加就業等方面的作用，同時也為其發展提供更充足的動能。

大陸國務院辦公廳日前印發「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」提出5方面20條政策舉措，要求綜合施策釋放消費潛力，促進消費持續恢復。北京師範大學教授萬喆說，此舉著力破除消費領域體制機制障礙，為「夜間經濟」發展提檔升級帶來更多可能。

餐飲消費是「夜間經濟」的主要構成部分。截至目前，成都、哈爾濱、南京等地均發布各項政策支持餐飲外擺。

湖南省商務廳近期公佈措施，支持在不影響交通的前提下，在有條件的街區設立防疫戶外餐廳，重振城市街道消費活力。走訪長沙多個「網紅」夜市，不少餐飲店主對這一政策表示期待。他們表示，在夏天允許餐飲外擺，對於餐館的業績提升，具有非常直接的幫助。

在西安，6項支持「戶外經濟」和「夜間經濟」的發展措施於5月底發布，其中包括允許具備條件的商業步行街、商業綜合體在夜間規定時段外擺經營，適當延長夜間營業時間等。

得益於政策支持，每到夜晚，紅街夜市統一裝修的攤位燈帶亮起，規範化的經營讓商戶生意更紅火了。「過去沿街推車叫賣，現在固定下來，生意好做了，顧客也好找了。」何摞說。

在發展「夜間經濟」過程中，良好的管理規範和服務機制必不可少。在落實常態化疫情防控措施前提下，不少城市打造特色「夜間經濟」示範街區、「夜間經濟」地標及「夜消費」商圈，並通過「文商旅體」跨界融合，提升「夜間經濟」活力。

2019年，長沙市「夜經濟」最為繁榮的天心區成立了湖南省首個「夜經濟」服務機構——長沙市天心區夜間經濟服務中心。在「夜間經濟」運行中，商家與消費者遇到的各類問題，如消費者投訴、垃圾清運等，中心工作人員接到反饋後都會在值班期間盡快處理。