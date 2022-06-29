陸央行：加大穩健貨幣政策力度 穩經濟大盤

中國人民銀行（大陸央行）近日召開貨幣政策委員會第二季例會，要求強化跨周期和逆周期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持，穩定宏觀經濟大盤。

據新華社，會議指出，當前全球經濟增長放緩、通膨高位運行，地緣政治衝突持續，外部環境更趨複雜嚴峻，大陸疫情防控形勢總體向好但任務仍然艱鉅，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的明確要求，統籌抓好穩就業和穩物價，穩字當頭、穩中求進，強化跨周期和逆周期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心。

人行並稱，進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。在大陸糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定。

人行指出，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，加大普惠小微貸款支持力度，支持中小微企業穩定就業，用好支持煤炭清潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款和碳減排支持工具，綜合施策支持區域協調發展，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。

此外，著力穩定銀行負債成本，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動降低企業綜合融資成本。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行還指，維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。