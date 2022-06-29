快訊

影／桃園4男載槍毒拒檢、衝撞警民車逃逸 保安大隊拖下車猛K壓制逮捕

喝洋墨水鍍金？「冷門科系」成砲灰 網揭殘酷現實：唸耶魯找嘸工作

國安會秘書長顧立雄、諮詢委員陳俊麟確診 總統府內接觸史曝光

京東與騰訊續簽三年戰略合作協議 微信繼續提供入口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東集團總部外觀。路透
京東集團總部外觀。路透

京東集團29日在港交所公告，公司已經與騰訊控股重續戰略合作協議，為期三年，騰訊將繼續在微信平台上，提供一級及二級訪問入口以提供流量支援，且雙方有意繼續在通信、技術服務、營銷及廣告以及會員服務等多個領域合作。

公告提到，作為總對價的一部分，京東將在未來三年向騰訊發行若干數目的A類普通股，價值最高為2.2億美元。

不過這次公告並未公布這次合作總費用，先前的合作週期此費用預估為8億美元。

36氪報導，京東上一次與騰訊續簽合作始於2019年5月27日，如今三年已過，自上次續簽起，雙方的合作期限也由之前的5年改為3年。

根據當時協議，騰訊將繼續在微信平台為京東提供一級和二級入口，此外在社交媒體服務、廣告採買和會員服務等領域也會繼續展開合作，不過關於QQ入口的未來歸屬並未涉及。

先前微信為京東提供的兩大入口分別為「發現——購物」以及「我——服務——京東購物」。2019年續簽完成後，為了扶持定位下沉市場的京喜業務，京東曾將「發現——購物」入口切換為京喜，但如今伴隨京喜業務的裁撤，這一入口在近期已悄然變回「京東商城」。

這次續簽是雙方維繫合作的正常操作，也一定程度上打消了此前騰訊減持京東股票帶來的負面影響。

去年12月，騰訊將持有的4.57億份京東A類普通股，分配給全體股東，這筆股息彼時的市場價值約為港幣1,200億元。派息完成後，騰訊持有京東的股權也從16.9%降至2.2%。

根據京東財報，2021年京東透過與騰訊的廣告業務合作，產生了人民幣2.48億元的佣金服務收入，向騰訊提供的服務和銷售產品產生了人民幣5.53億元的收入，併購買了總額為人民幣50.1億元的騰訊廣告資源和支付處理服務（2019年和2020年，此項數字分別為人民幣22.2億和32.6億元），折合下來其實超出了8億美金合作費用的預估。

從過去3年京東的用戶增長看，雙方的合作還算不錯。財報顯示，2019年到2021年京東的年度活躍買家數分別達到了3.62億、4.72億、5.7億，淨增用戶數則分別為5,670萬、1.1億、9,800萬，每年的新增用戶中來自下沉市場都占到60%左右。

京東在港交所發布公告，與騰訊續簽三年戰略合作協議，微信繼續提供入口。京東公告截圖
京東在港交所發布公告，與騰訊續簽三年戰略合作協議，微信繼續提供入口。京東公告截圖

人民幣 廣告 微信

延伸閱讀

微信表情符號 炸彈、OK、太陽可當「呈堂證供」

騰訊在日本境內建制第三座數據中心 推動遊戲與線上直播服務

騰訊傳想拓展元宇宙 設延展實境部門

遭凍結88億後神隱5個月 張庭為這件事現身拍片氣色佳

相關新聞

大陸央行：加大穩健貨幣政策實施力度

中國人民銀行（大陸央行）日前召開貨幣政策委員會第2季例會，要求強化跨週期和逆週期調節，加大穩健貨幣政策實施力度；為實體經...

工業富聯：已聯手智路資本收購4間封測廠

鴻海集團旗下最重要的小金雞工業富聯（Fii）方面表示，公司已聯手智路資本收購4間封測廠。

美涉疆法案生效 陸貿促會：提供企業法律協助

美國涉疆法案生效後，大陸「中國國際貿易促進委員會」（貿促會）宣布，將會提供受影響企業公共法律援助，以三個面向協助解決相關...

習近平：把科技的命脈牢牢掌握在自己手中

中共總書記習近平昨天說，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要、必須「把科技的命脈牢牢掌握在自己手中」，在科技自立自強上取...

5中企被美列入制裁清單 陸外交部：已提嚴正交涉

針對有5家中國大陸企業被美國列入制裁清單，大陸外交部發言人趙立堅今回應表示，美方此舉沒有國際法依據，是在搞長臂管轄和單邊...

中港ETF通7•4生效 證監會：助港打造ETF樞紐

臨近七一回歸，中央陸續送上大禮。中證監昨公布，兩地交易所正式把符合條件的ETF（交易所買賣基金），納入內地與港股市場交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。