京東與騰訊續簽三年戰略合作協議 微信繼續提供入口

京東集團29日在港交所公告，公司已經與騰訊控股重續戰略合作協議，為期三年，騰訊將繼續在微信平台上，提供一級及二級訪問入口以提供流量支援，且雙方有意繼續在通信、技術服務、營銷及廣告以及會員服務等多個領域合作。

公告提到，作為總對價的一部分，京東將在未來三年向騰訊發行若干數目的A類普通股，價值最高為2.2億美元。

不過這次公告並未公布這次合作總費用，先前的合作週期此費用預估為8億美元。

36氪報導，京東上一次與騰訊續簽合作始於2019年5月27日，如今三年已過，自上次續簽起，雙方的合作期限也由之前的5年改為3年。

根據當時協議，騰訊將繼續在微信平台為京東提供一級和二級入口，此外在社交媒體服務、廣告採買和會員服務等領域也會繼續展開合作，不過關於QQ入口的未來歸屬並未涉及。

先前微信為京東提供的兩大入口分別為「發現——購物」以及「我——服務——京東購物」。2019年續簽完成後，為了扶持定位下沉市場的京喜業務，京東曾將「發現——購物」入口切換為京喜，但如今伴隨京喜業務的裁撤，這一入口在近期已悄然變回「京東商城」。

這次續簽是雙方維繫合作的正常操作，也一定程度上打消了此前騰訊減持京東股票帶來的負面影響。

去年12月，騰訊將持有的4.57億份京東A類普通股，分配給全體股東，這筆股息彼時的市場價值約為港幣1,200億元。派息完成後，騰訊持有京東的股權也從16.9%降至2.2%。

根據京東財報，2021年京東透過與騰訊的廣告業務合作，產生了人民幣2.48億元的佣金服務收入，向騰訊提供的服務和銷售產品產生了人民幣5.53億元的收入，併購買了總額為人民幣50.1億元的騰訊廣告資源和支付處理服務（2019年和2020年，此項數字分別為人民幣22.2億和32.6億元），折合下來其實超出了8億美金合作費用的預估。