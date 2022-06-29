美涉疆法案生效 陸貿促會：提供企業法律協助

美國涉疆法案生效後，大陸「中國國際貿易促進委員會」（貿促會）宣布，將會提供受影響企業公共法律援助，以三個面向協助解決相關問題。

據法治日報，貿促會發言人馮耀祥在6月29日舉行的記者會上表示，美方此舉損害中美貿易，破壞市場原則。中國貿促會、中國國際商會表示堅決反對。對於受到影響的企業將積極提供公共法律援助。

馮耀祥並痛批美國政府「憑空捏造所謂新疆強迫勞動問題，嚴重干擾破壞新疆經濟發展和對外貿易，不合理增加企業負擔，降低了新疆人民的生活水準，實質上嚴重侵害了新疆人民基本人權。這一做法不僅嚴重侵害中國企業合法權益，也將損害美國廣大消費者的利益」。

對於受到影響的企業，他表示中國貿促會及全大陸貿促系統積極提供公共法律援助，主要有三方面舉措：第一是在「貿法通」首頁上開設了應對「防止維吾爾人強迫勞動法」專欄，發佈熱點新聞資訊、專家觀點，還開通了服務企業電話專線和對企業影響意見徵集通道，組織舉辦專題系列培訓，幫扶企業紓困解難。第二則是通過各地方貿促會向企業發出預警，根據地區和企業受影響情況，將組織專家上門開展一對一、定制化法律幫扶服務。最後則是組織企業合規風險排查和培訓，幫助企業應對「防止維吾爾人強迫勞動法」執行措施帶來的負面影響。

公開資料顯示，美國「防止維吾爾人強迫勞動法」2021年底簽署立法，在2022年6月21日生效。美國官員已表示將對從中國大陸新疆地區進口的產品實施禁令。