快訊

溝通不良TVBS「營業中」換台做？ 製作人出面回應了

黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美涉疆法案生效 陸貿促會：提供企業法律協助

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國近日實施「防止維吾爾人強迫勞動法」，大陸貿促會表示，會對企業提供法律援助。圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社）
美國近日實施「防止維吾爾人強迫勞動法」，大陸貿促會表示，會對企業提供法律援助。圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社）

美國涉疆法案生效後，大陸「中國國際貿易促進委員會」（貿促會）宣布，將會提供受影響企業公共法律援助，以三個面向協助解決相關問題。

據法治日報，貿促會發言人馮耀祥在6月29日舉行的記者會上表示，美方此舉損害中美貿易，破壞市場原則。中國貿促會、中國國際商會表示堅決反對。對於受到影響的企業將積極提供公共法律援助。

馮耀祥並痛批美國政府「憑空捏造所謂新疆強迫勞動問題，嚴重干擾破壞新疆經濟發展和對外貿易，不合理增加企業負擔，降低了新疆人民的生活水準，實質上嚴重侵害了新疆人民基本人權。這一做法不僅嚴重侵害中國企業合法權益，也將損害美國廣大消費者的利益」。

對於受到影響的企業，他表示中國貿促會及全大陸貿促系統積極提供公共法律援助，主要有三方面舉措：第一是在「貿法通」首頁上開設了應對「防止維吾爾人強迫勞動法」專欄，發佈熱點新聞資訊、專家觀點，還開通了服務企業電話專線和對企業影響意見徵集通道，組織舉辦專題系列培訓，幫扶企業紓困解難。第二則是通過各地方貿促會向企業發出預警，根據地區和企業受影響情況，將組織專家上門開展一對一、定制化法律幫扶服務。最後則是組織企業合規風險排查和培訓，幫助企業應對「防止維吾爾人強迫勞動法」執行措施帶來的負面影響。

公開資料顯示，美國「防止維吾爾人強迫勞動法」2021年底簽署立法，在2022年6月21日生效。美國官員已表示將對從中國大陸新疆地區進口的產品實施禁令。

新疆 美國 維吾爾

延伸閱讀

民調：德國多數消費者支持大眾公司關閉新疆工廠

俄國會議員提法案 訂9月3日為戰勝日本紀念日

涉疆法案生效 恐衝擊美棉花、電池、太陽能板產業

日本AV新法被批本末倒置女優都反對 AV達人：未來可能剩一類片可看

相關新聞

5中企被美列入制裁清單 陸外交部：已提嚴正交涉

針對有5家中國大陸企業被美國列入制裁清單，大陸外交部發言人趙立堅今回應表示，美方此舉沒有國際法依據，是在搞長臂管轄和單邊...

美涉疆法案生效 陸貿促會：提供企業法律協助

美國涉疆法案生效後，大陸「中國國際貿易促進委員會」（貿促會）宣布，將會提供受影響企業公共法律援助，以三個面向協助解決相關...

習近平：把科技的命脈牢牢掌握在自己手中

中共總書記習近平昨天說，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要、必須「把科技的命脈牢牢掌握在自己手中」，在科技自立自強上取...

中港ETF通7•4生效 證監會：助港打造ETF樞紐

臨近七一回歸，中央陸續送上大禮。中證監昨公布，兩地交易所正式把符合條件的ETF（交易所買賣基金），納入內地與港股市場交易...

陸委會稱技術問題農政機關解決 國台辦：停止挑撥離間

對於陸禁台灣石斑魚進口議題，近期陸委會表示已就輸陸的石斑魚供貨商的產品檢驗結果與數據透過農產品檢驗檢疫的協議平台提供給陸...

北京拚經濟總量 目標5兆人民幣

中共北京市第十三次代表大會27日開幕。北京市委書記蔡奇向大會作報告時指出，今後五年，北京市經濟發展質量將顯著提升，經濟總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。